CGM

Brytyjski sąd zdecydował, że Stuu zostanie wydany Polsce. Fagat przemówiła w sprawie swojego byłego ostarżonego o pedofilię

"Sama byłam w wieku, kiedy byłam bezpośrednio narażona na takie niegodziwe działania"

2026.07.20

opublikował:

Fagata IG 2026

Foto: @fagataaa

Zapadł prawomocny wyrok w sprawie ekstradycji

Brytyjski Sąd Najwyższy podtrzymał decyzję o ekstradycji do Polski Stuarta K.-B., znanego w internecie jako Stuu. Tym samym zakończyła się wielomiesięczna batalia prawna byłego youtubera, który od 2023 roku przebywał na terenie Wielkiej Brytanii i sprzeciwiał się wydaniu polskim organom ścigania.

Jak poinformowały media, sąd oddalił jego odwołanie, co oznacza, że ekstradycja do Polski może zostać przeprowadzona w najbliższym czasie. Dokładny termin przekazania mężczyzny nie został jednak ujawniony.

Sprawa ma związek z aferą Pandora Gate

Stuart K.-B. znalazł się w centrum głośnej afery Pandora Gate, która wybuchła jesienią 2023 roku i wywołała ogromne poruszenie w polskim internecie. Wówczas twórcy internetowi Sylwester Wardęga oraz Konopsky opublikowali materiały, które doprowadziły do wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Krótko przed publikacją tych materiałów Stuu wyjechał do Wielkiej Brytanii. Tłumaczył wówczas, że wyjazd był związany z koniecznością opieki nad chorą matką mieszkającą w Luton.

Zarzuty postawione przez prokuraturę

Polska prokuratura zarzuca Stuartowi K.-B. między innymi przestępstwa seksualne wobec osób małoletnich. Według śledczych część zdarzeń miała mieć miejsce w 2015 oraz 2018 roku.

Postępowanie zostało wszczęte w październiku 2023 roku. W jego trakcie prokuratura wystąpiła o zastosowanie wobec byłego youtubera tymczasowego aresztu oraz Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Należy podkreślić, że postępowanie karne w Polsce nadal trwa, a o winie lub niewinności Stuarta K.-B. zdecyduje dopiero sąd po przeprowadzeniu procesu.

Sąd odrzucił argumenty obrony

Podczas postępowania ekstradycyjnego obrona argumentowała między innymi, że istnieją wątpliwości dotyczące możliwości przeprowadzenia sprawiedliwego procesu w Polsce.

Brytyjski Sąd Najwyższy nie podzielił jednak tych argumentów i pozostawił w mocy wcześniejszą decyzję o ekstradycji. Jak cytują brytyjskie media, sędzia zaznaczył, że w przedstawionych materiałach wyraźnie wskazywano, iż kwestia winy lub niewinności Stuarta K.-B. nie została jeszcze rozstrzygnięta i będzie przedmiotem postępowania przed polskim sądem.

Co dalej ze Stuu?

Po przekazaniu do Polski Stuart K.-B. będzie do dyspozycji polskich organów ścigania. Za czyny zarzucane przez prokuraturę grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności, jeśli zostanie prawomocnie uznany za winnego.

Na ten moment nie podano daty ekstradycji. Sprawa pozostaje jednym z najgłośniejszych postępowań związanych z aferą Pandora Gate i od kilku lat budzi ogromne zainteresowanie opinii publicznej.

Fagata zabrała głos w sprawie STUU

„Znowu docierają do mnie informacje w sprawach, co do których do tej pory starałam się nie zabierać publicznie głosu, pomimo tego, że publiczne spekulacje mają się nijak do rzeczywistości, którą zweryfikowały sądy. Do tej pory czułam, że mimo, że prawda jest po mojej stronie, nie będę się dotykała tematów, które są dla mnie odrażające, traumatyczne i personalnie przykre. Niestety wygląda na to, że muszę zabrać głos bo nie będę miała spokoju i uczciwego podejścia do mojej osoby. Wiem co robię w życiu i jakich dokonuję wyborów, jestem w całkowitej zgodzie ze sobą, natomiast nie pozwolę dorobić sobie łatki w tematach którymi osobiście gardzę i są dla mnie całkowicie nieakceptowalne” – napisała rapująca influencerka.

„Jeśli chodzi o wątek mojego byłego, który znów wypłynął po świeżych newsach medialnych, skwituję tylko, że w całej sprawie byłam przesłuchiwana jak kilkadziesiąt innych osób i podobnie jak one mam status świadka. Nigdy nie zostałam o nic oskarżona, nie przedstawiono mi żadnych zarzutów, a po przesłuchaniu sprawa się dla mnie zakończyła. Wynika to z tego, że wydarzenia, których dotyczy ten proces miały miejsce na długo zanim poznałam tę osobę i sama byłam w wieku, kiedy byłam bezpośrednio narażona na takie niegodziwe działania” – dodała. 

„Jeśli chodzi o kwestię mojej byłej przyjaciółki to nie podejmowałam tego wątku publicznie ponieważ osoby zainteresowane sprawą wiedzą, że nie ma jej już tutaj z nami. Niestety nie byłam w stanie pomóc jej w chorobie, która ją dotknęła i na ludzkim poziomie jest to dla mnie mega przykra sprawa i żaden młody człowiek nie zasługuje aby odejść w takim wieku z tego świata, nawet jeśli pogubi się i popełni błędy. Jednocześnie niestety koniec naszej znajomości nie był przyjemny i ataki tej osoby w moją stronę musiały zostać przerwane w sądzie, w którym wygrałam sprawę o zniesławienie, a ta osoba wykonała zasądzony wyrok.

Nie mam z tego powodu żadnej satysfakcji, jest to jedna z trudniejszych historii w moim życiu i nigdy nie chciałam się nią dzielić medialnie, ale ponieważ wracają na jej temat fałszywe oskarżenia w moim kierunku to postanowiłam raz na zawsze to wyjaśnić i jeśli nadal będą pojawiały się spekulacje dotyczące tych wątków, to będę dochodziła swoich racji, tak jak robiłam to już w przeszłości.

Dziękuję za wyrozumiałość” – zakończyła internetowy wywód Fagata. 

Tagi


Popularne newsy

50 cent
NEWS

50 Cent twierdzi, że bez problemu powtórzyłby wyczyn Jaya-Z

Wayne Rooney IG 2026
NEWS

Wayne Rooney ostro ocenił show w przerwie finału MŚ 2026. „To było gó**o”

Drake 240927_OVO_STC_SHOT_28_00806c (1)cc2C
NEWS

Drake postawił 1,5 miliona dolarów na triumf Argentyny w finale MŚ 2026

Bad Bunny foto_piotr_tarasewicz-8
NEWS

Drake wspiera Bad Bunny’ego w walce o zmianę decyzji sądu. Głośny proces może wpłynąć na przyszłość reggaetonu

Justin Bieber Mundial 2026 Ig
NEWS

Historyczne show podczas finału MŚ 2026. Shakira, Madonna, Justin Bieber i BTS zachwycili kibiców

Robbie_Williams_Foto_P_Tarasewicz_-66
NEWS

Z nosa Robbiego Williamsa wypadła biała grudka. Internauci podejrzewali, że to kokaina – muzyk rozwiał wszelkie wątpliwości

Beyonce JAY-Z The Carters Grammy
NEWS

Samochód staranował bramę posiadłości Jay-Z i Beyoncé. Policja zatrzymała kierowcę

Polecane

CGM
Robbie_Williams_Foto_P_Tarasewicz_-66

Z nosa Robbiego Williamsa wypadła biała grudka. Internauci podejrzewal ...

Do sieci trafiły nagrania pokazujące moment, jak grudka spada na mikrofon...

4 godziny temu

CGM
drake copy

Drake stracił 1,5 miliona dolarów. Nieudany zakład na finał mistrzostw ...

Drake ponownie przegrywa wielki zakład

7 godzin temu

CGM
Liam Payne

Przyjaciel Liama Payn’a oczyszczony z zarzutów w sprawie śmierci ...

Nowy rozdział w sprawie śmierci Liama Payne'a

15 godzin temu

CGM
Pharrell_Williams__4_2016_P_Tarasewicz-105

Wpadka komentatora BBC podczas finału MŚ 2026. Pomylił Pharrella z A$A ...

Internauci nie mieli litości

18 godzin temu

CGM
Justin Bieber Mundial 2026 Ig

Historyczne show podczas finału MŚ 2026. Shakira, Madonna, Justin Bieb ...

Finał MŚ 2026 przeszedł do historii nie tylko dzięki piłce nożnej

18 godzin temu

CGM
Oasis press 2024

Liam Gallagher zaskoczył opinią o Justinie Bieberze. „Justin rzą ...

Justin Bieber zachwycił podczas finału MŚ 2026

18 godzin temu