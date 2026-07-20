Brytyjski sąd zdecydował, że Stuu zostanie wydany Polsce. Fagat przemówiła w sprawie swojego byłego ostarżonego o pedofilię

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Zapadł prawomocny wyrok w sprawie ekstradycji

Brytyjski Sąd Najwyższy podtrzymał decyzję o ekstradycji do Polski Stuarta K.-B., znanego w internecie jako Stuu. Tym samym zakończyła się wielomiesięczna batalia prawna byłego youtubera, który od 2023 roku przebywał na terenie Wielkiej Brytanii i sprzeciwiał się wydaniu polskim organom ścigania.

Jak poinformowały media, sąd oddalił jego odwołanie, co oznacza, że ekstradycja do Polski może zostać przeprowadzona w najbliższym czasie. Dokładny termin przekazania mężczyzny nie został jednak ujawniony.

Sprawa ma związek z aferą Pandora Gate

Stuart K.-B. znalazł się w centrum głośnej afery Pandora Gate, która wybuchła jesienią 2023 roku i wywołała ogromne poruszenie w polskim internecie. Wówczas twórcy internetowi Sylwester Wardęga oraz Konopsky opublikowali materiały, które doprowadziły do wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Krótko przed publikacją tych materiałów Stuu wyjechał do Wielkiej Brytanii. Tłumaczył wówczas, że wyjazd był związany z koniecznością opieki nad chorą matką mieszkającą w Luton.

Zarzuty postawione przez prokuraturę

Polska prokuratura zarzuca Stuartowi K.-B. między innymi przestępstwa seksualne wobec osób małoletnich. Według śledczych część zdarzeń miała mieć miejsce w 2015 oraz 2018 roku.

Postępowanie zostało wszczęte w październiku 2023 roku. W jego trakcie prokuratura wystąpiła o zastosowanie wobec byłego youtubera tymczasowego aresztu oraz Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Należy podkreślić, że postępowanie karne w Polsce nadal trwa, a o winie lub niewinności Stuarta K.-B. zdecyduje dopiero sąd po przeprowadzeniu procesu.

Sąd odrzucił argumenty obrony

Podczas postępowania ekstradycyjnego obrona argumentowała między innymi, że istnieją wątpliwości dotyczące możliwości przeprowadzenia sprawiedliwego procesu w Polsce.

Brytyjski Sąd Najwyższy nie podzielił jednak tych argumentów i pozostawił w mocy wcześniejszą decyzję o ekstradycji. Jak cytują brytyjskie media, sędzia zaznaczył, że w przedstawionych materiałach wyraźnie wskazywano, iż kwestia winy lub niewinności Stuarta K.-B. nie została jeszcze rozstrzygnięta i będzie przedmiotem postępowania przed polskim sądem.

Co dalej ze Stuu?

Po przekazaniu do Polski Stuart K.-B. będzie do dyspozycji polskich organów ścigania. Za czyny zarzucane przez prokuraturę grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności, jeśli zostanie prawomocnie uznany za winnego.

Na ten moment nie podano daty ekstradycji. Sprawa pozostaje jednym z najgłośniejszych postępowań związanych z aferą Pandora Gate i od kilku lat budzi ogromne zainteresowanie opinii publicznej.

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