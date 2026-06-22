Britney Spears szczerze o traumatycznym wydarzeniu. „To zmieniło mnie bardziej, niż myślałam”

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Britney Spears po raz kolejny otworzyła się przed fanami, publikując emocjonalny wpis w mediach społecznościowych. Gwiazda przyznała, że wydarzenie sprzed kilku lat mogło mieć ogromny wpływ na jej zachowanie oraz sposób, w jaki prezentowała się publicznie w ostatnim czasie.

Według słów artystki, około trzy lata temu z jej domu zniknęła znaczna część garderoby, biżuterii oraz innych osobistych rzeczy. Britney uważa, że sytuacja pozostawiła po sobie znacznie głębsze skutki emocjonalne, niż początkowo przypuszczała.

Britney Spears twierdzi, że straciła połowę swojej garderoby

W swoim wpisie wokalistka opisała zdarzenie, które do dziś budzi w niej silne emocje. Jak twierdzi, z jej domu miały zniknąć płaszcze, kosztowności oraz około połowa wszystkich ubrań.

Najbardziej zabolała ją jednak bezradność związana z całą sytuacją. Britney sugeruje, że po zgłoszeniu sprawy usłyszała, iż niewiele można zrobić, aby odzyskać utracone przedmioty.

To właśnie poczucie utraty kontroli miało odcisnąć piętno na jej psychice i wpłynąć na sposób, w jaki funkcjonowała w kolejnych latach.

„Zbuntowałam się” – Britney o swoim zachowaniu w mediach społecznościowych

Artystka przyznała, że z perspektywy czasu dostrzega związek pomiędzy tym wydarzeniem a swoją aktywnością w internecie.

Według Britney poczucie krzywdy i bezsilności sprawiło, że zaczęła zachowywać się bardziej buntowniczo. Jak sama napisała, mogła sprawiać wrażenie osoby rozgniewanej lub działającej pod wpływem emocji.

Gwiazda uważa, że doświadczenie związane z utratą osobistych rzeczy wywołało reakcję, której nie rozumiała przez długi czas. Dziś próbuje spojrzeć na tamte wydarzenia z większym dystansem.

Trudne lata w życiu gwiazdy

Ostatnie lata były dla Britney Spears niezwykle burzliwe. Po zakończeniu wieloletniej kurateli artystka wielokrotnie trafiała na nagłówki mediów z powodu swojego życia prywatnego oraz aktywności w sieci.

Jej publikacje na Instagramie regularnie wywoływały dyskusje wśród fanów i komentatorów, którzy zastanawiali się nad stanem psychicznym gwiazdy oraz przyczynami jej nietypowego zachowania.

Sama wokalistka sugeruje jednak, że część tych reakcji mogła mieć źródło w osobistych doświadczeniach i emocjach, z którymi próbowała sobie poradzić.

Britney Spears: „Nie jestem ofiarą”

Mimo szczerego wyznania piosenkarka podkreśliła, że nie oczekuje współczucia. W swoim wpisie zaznaczyła, że nie postrzega siebie jako ofiary i nie szuka usprawiedliwień dla swoich działań.

Przyznała jednak, że nadal zastanawia się, dlaczego cała sytuacja wywołała w niej tak silną reakcję emocjonalną. Według niej skutki tego doświadczenia mogły mieć nie tylko wymiar psychologiczny, ale również wpłynąć na jej codzienne funkcjonowanie.