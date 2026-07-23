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Blueface przyznał się do zdrady Nevaeh. Raper ujawnił, że nadal spotyka się z Chrisean Rock

Życie osobiste rapera od lat dostarcza wielu kontrowersji

2026.07.23

opublikował:

Blueface Ig 2025

Blueface po raz kolejny znalazł się w centrum zainteresowania mediów. Amerykański raper podczas transmisji na żywo przyznał, że mimo związku z Nevaeh nadal utrzymuje relację z Chrisean Rock.

Sytuację komplikuje fakt, że Nevaeh spodziewa się dziecka. Życie osobiste Blueface’a od lat dostarcza wielu kontrowersji. Najwięcej emocji wzbudza jego skomplikowana historia z Chrisean Rock. Publiczne wyznanie Blueface’a wywołało kolejną falę komentarzy dotyczących jego burzliwego życia prywatnego.

Blueface i Chrisean Rock nadal mają relację?

Życie osobiste Blueface’a od lat dostarcza wielu kontrowersji. Najwięcej emocji wzbudza jego skomplikowana historia z Chrisean Rock, z którą raper był związany przez dłuższy czas.

Po wyjściu z więzienia około rok temu Blueface wielokrotnie twierdził, że Chrisean Jr. nie jest jego synem. Takie słowa doprowadziły do konfliktu między artystą a Chrisean Rock, która deklarowała, że nie chce odbudować relacji, dopóki raper nie zacznie uznawać dziecka.

Mimo wcześniejszych sporów Blueface twierdzi obecnie, że jego kontakt z Chrisean Rock nadal trwa i ma charakter intymny.

Nevaeh spodziewa się dziecka z Bluefacem

Obecną sytuację dodatkowo komplikuje związek rapera z Nevaeh. Kobieta jest w ciąży z Bluefacem, jednak artysta podczas transmisji przyznał, że nadal utrzymuje relację z Chrisean Rock.

Według dostępnych informacji Nevaeh nie zareagowała publicznie w zdecydowany sposób na słowa rapera. Jej reakcja stała się kolejnym tematem dyskusji wśród fanów.

Chrisean Rock milczy w sprawie słów Blueface’a

Na ten moment Chrisean Rock nie skomentowała publicznie twierdzeń Blueface’a dotyczących ich obecnej relacji.

Fani amerykańskiego rapera nadal śledzą rozwój wydarzeń, ponieważ historia Blueface’a, Chrisean Rock i Nevaeh od dłuższego czasu pozostaje jedną z najczęściej komentowanych spraw w środowisku hip-hopowym.

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