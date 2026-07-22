Lizzo gwiazdą okładki „Sports Illustrated Swimsuit”. „W końcu nadszedł ten moment”

Lizzo może dopisać do swojej listy sukcesów kolejne prestiżowe wyróżnienie. Amerykańska wokalistka została twarzą lipcowego, cyfrowego wydania magazynu Sports Illustrated Swimsuit. Artystka nie kryje radości z tego osiągnięcia i z dumą zaprezentowała efekty sesji zdjęciowej.

Lizzo na okładce „Sports Illustrated Swimsuit”

38-letnia gwiazda trafiła na okładkę lipcowego wydania cyfrowego Sports Illustrated Swimsuit, jednego z najbardziej rozpoznawalnych magazynów poświęconych modzie plażowej i kulturze pop.

Podczas sesji Lizzo zapozowała w kilku kostiumach kąpielowych w czarnym, niebieskim oraz bordowym kolorze. W mediach społecznościowych i zagranicznych portalach szybko pojawiły się komentarze fanów, którzy chwalą pewność siebie oraz naturalność artystki.

Wokalistka otwarcie mówi o swoim ciele

Publikacja okładki nastąpiła niedługo po tym, jak Lizzo ujawniła, że w porównaniu z ubiegłym rokiem przytyła około 20 funtów (około 9 kilogramów).

Piosenkarka od lat podkreśla, że nie zamierza definiować swojej wartości przez liczbę wskazywaną na wadze. Wielokrotnie mówiła, że jej masa ciała zmienia się, jednak najważniejsze pozostaje dla niej dobre samopoczucie i zdrowie.

Droga do zmiany stylu życia

Już w 2023 roku Lizzo rozpoczęła bardziej systematyczne treningi oraz zmieniła swoje podejście do aktywności fizycznej. Z czasem osiągnęła zakładane cele związane z kondycją, jednocześnie podkreślając, że nie dąży do konkretnego rozmiaru, lecz do lepszego samopoczucia.

Artystka wielokrotnie zachęcała swoich fanów do akceptowania zmian zachodzących w organizmie i podchodzenia do zdrowia bez presji związanej z wyglądem.

Nowy album nie powtórzył wcześniejszych sukcesów

Ostatnie miesiące były dla Lizzo intensywne także pod względem muzycznym. 5 czerwca ukazał się jej piąty album studyjny zatytułowany „Bitch”.

Choć wydawnictwo nie osiągnęło oczekiwanych wyników komercyjnych, nie wpłynęło to na zainteresowanie osobą wokalistki. Zdobycie okładki prestiżowego magazynu pokazuje, że Lizzo wciąż pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd amerykańskiego show-biznesu.