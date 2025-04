Blanka nie wygra „Tańca z Gwiazdami”. Agnieszka Kaczorowska komentuje

fot. Wania

Kiedy ruszała bieżąca edycja „Tańca z Gwiazdami”, Malik Montana zachęcał fanów, by głosowali na Blankę. Wokalistka długo uchodziła za faworytkę programu, ale wczoraj dość niespodziewanie pożegnała się z nim. Wokalistka na pewno nie mogła zaliczyć tego odcinka do udanych. Iwona Pavlović oceniając jej występ, mówiła wprost: – To był twój najgorszy taniec.

Agnieszka Kaczorowska rozumie reakcje fanów

Fani źle zareagowali na odpadnięcie Blanki. W mediach społecznościowych zaroiło się od negatywnych komentarzy. W rozmowie z serwisem Jastrząb Post Agnieszka Kaczorowska, która tańczy w parze z Filipem Gurłaczem, przyznała, że doskonale rozumie takie reakcje.

– Ci, którzy kibicują i kiedy odpada ich para, to się burzą, co jest zupełnie normalne i ludzkie. Blanka miała mnóstwo świetnych występów na tym parkiecie, ale — co zawsze powtarzam — najważniejsze jest tu i teraz – mówiła, dodając: – Taniec sportowy nauczył mnie, że nieważne jest, co pokazałeś na poprzednim turnieju czy w ćwierćfinale, tylko ważne jest, co tańczysz teraz, bo za to cię oceniają. Trzeba zrobić wszystko, żeby być jak najlepiej przygotowanym na dany odcinek, nie myśląc o tym, co jest już za tobą, ile „40” dostałeś i ile fajnych rzeczy zrobiłeś, ani też nie patrząc za daleko w przyszłość, tylko patrząc na to, co tu i teraz. My tak pracujemy, że najważniejszy jest dany „live”, dana niedziela.