Biffy Clyro w hołdzie jedności i wspólnocie

fot. Eva Pental

Biffy Clyro wracają z nowym singlem „A Little Love”, pierwszym nowym nagraniem od czasu podwójnego muzycznego projektu „A Celebration of Endings” (2020) i „The Myth of the Happily Ever After” (2021). Utwór premierowo został zaprezentowany podczas festiwalu Radio 1’s Big Weekend, który odbył się pod koniec maja tego roku.

„A Little Love” ukazuje Biffy Clyro w najbardziej chwalebnym, podnoszącym na duchu stylu. Musujące tony, dramatyczne uderzenia syntezatora i ciężki groove tworzą charakterystyczną dla zespołu mieszankę zgrzytających dźwięków oraz porywającej melodii, która wzbija się w powietrze ze strzelistym, zaraźliwym refrenem. To idealne dźwiękowe tło dla tekstu, który stanowi pochwałę miłości we wszystkich jej formach, a także przypomina, że nie zawsze wiesz, co masz, dopóki to nie zniknie.

„A Little Love” ukazuje się nie tylko w formacie cyfrowym, ale też jako 7-calowy singiel, z grawerunkiem na stronie B

Towarzysząca utworowi wizualizacja wykorzystuje uderzającą fizyczność połączonych ruchów ciał trójki muzyków, co należy czytać jako metaforę trwałości i zaufania, które Biffy Clyro dzielą jako zespół. Inspiracją było dzieło Mariny Abramović „Relation In Time”, a reżyserem wideo został Piers Dennis. Simon, James i Ben opracowali choreografię z uznanym w branży Stevenem Hoggettem, znanym chociażby ze współpracy z Davidem Byrne’em.

W trakcie kariery, trio rozwinęło się od nieśmiałych, osadzonych w grunge’u początków, aby stać się jedną z największych sił w alternatywnym rocku. Wbrew wszelkim przeciwnościom, swoje ambicje zrealizowali dzięki trzem albumom nr 1 w Wielkiej Brytanii; głównym setom na kluczowych brytyjskich festiwalach, jak Reading i Leeds czy Download; niezliczonym występom w dużych halach oraz licznym nagrodom NME i Kerrang!, a także trzem nominacjom do BRIT.