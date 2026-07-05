Beyoncé łączy siły z Pharrellem Williamsem i wydaje pierwszy singiel od dwóch lat

Beyoncé sprawiła swoim fanom wyjątkową niespodziankę z okazji amerykańskiego Dnia Niepodległości. Artystka opublikowała premierowy utwór „Morning Dew (Donk)”, który jest jej pierwszą nową piosenką od dwóch lat. Singiel zapowiada również jubileuszowe wydanie albumu „B’Day”, świętującego 20-lecie premiery.

„Morning Dew (Donk)” zapowiada jubileusz albumu „B’Day”

Nowy utwór trafił do serwisów streamingowych 4 lipca i znajdzie się na specjalnym wydaniu albumu „B’Day”, który pierwotnie ukazał się 4 września 2006 roku.

Premiera singla rozpoczyna także odliczanie do 20. rocznicy wydania drugiego solowego albumu Beyoncé oraz do urodzin artystki, które przypadają 4 września.

Kto stworzył nową piosenkę Beyoncé?

Autorkami i autorami „Morning Dew (Donk)” są Beyoncé, Pharrell Williams, The-Dream oraz Darius Dixon. Produkcją utworu zajęli się Beyoncé i Pharrell Williams.

Piosenka nawiązuje do brzmień R&B, z których artystka była znana w połowie pierwszej dekady XXI wieku. Kompozycja opiera się na rytmicznym, tanecznym podkładzie i eksponuje charakterystyczny wokal Beyoncé.

„B’Day” to jeden z najważniejszych albumów Beyoncé

Album „B’Day” był drugim solowym wydawnictwem Beyoncé i po premierze zadebiutował na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboard.

Na płycie znalazły się takie przeboje jak:

„Déjà Vu”,

„Ring The Alarm”,

„Irreplaceable”,

„Beautiful Liar”.

Krążek zdobył również nagrodę Grammy w kategorii Best Contemporary R&B Album.

Fani czekają na „Act III”

Premiera nowego singla ponownie rozbudziła spekulacje dotyczące kolejnego albumu Beyoncé. Fani od miesięcy oczekują zapowiedzi „Act III”, który ma domknąć muzyczną trylogię rozpoczętą albumem „Renaissance” z 2022 roku i kontynuowaną przez „Cowboy Carter” z 2024 roku.

Na razie artystka nie ujawniła żadnych oficjalnych informacji dotyczących nowego projektu.

Beyoncé nie zwalnia tempa

Ostatnie miesiące były wyjątkowo udane dla Beyoncé. Jej trasa koncertowa „Cowboy Carter Tour” została uznana za najbardziej dochodową trasę 2025 roku, generując przychody przekraczające 407 milionów dolarów.

Według magazynu Forbes artystka dołączyła również do grona miliarderów, umacniając swoją pozycję jako jednej z najbardziej wpływowych gwiazd światowej muzyki.