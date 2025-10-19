Szukaj
Bedoes 2115: „Od 18 roku życia napiłem się dwa razy (…) Nigdy w dorosłości nie brałem narkotyków"

Abstynencja jako wybór stylu życia

2025.10.19

Bedoes 2115: „Od 18 roku życia napiłem się dwa razy (…) Nigdy w dorosłości nie brałem narkotyków”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Bedoes od lat buduje swoją markę na szczerości i autentyczności. W ostatnich dniach raper podzielił się z fanami swoimi doświadczeniami związanymi z alkoholem i innymi używkami, podkreślając swoją abstynencję i chęć zmiany panujących w środowisku norm.

W odpowiedzi na post TikTokera Przekosy, który pochwalił się dwoma latami bez alkoholu, Bedoes wyraził swoje poparcie dla takiego stylu życia. Raper napisał:

„Od 18 roku życia napiłem się dwa razy. W moim środowisku to bardzo rzadkie, a ja chciałbym, żeby to w końcu wyszło z mody i żeby nie był to flagowy trunek każdej polskiej awantury.”

Jego słowa spotkały się z pozytywnym odzewem wśród fanów, którzy doceniają jego otwartość i konsekwencję w dążeniu do zdrowego stylu życia.

Przeszłość pełna eksperymentów

Bedoes nie ukrywa, że w młodości eksperymentował z używkami. W jednym z komentarzy przyznał:

„W wieku 14 lat. paliłem zioło do 18 roku życia również i potem już nigdy. Pochodzę z miejsca, z którego pochodzę i jako małolat popełniłem wiele błędów, ale nigdy w dorosłości nie brałem żadnego rodzaju narkotyków.”

Jego szczerość i refleksja nad przeszłością stanowią ważny element jego publicznego wizerunku.

Raperzy jako wzorce do naśladowania

Wśród polskich raperów coraz częściej spotykamy się z deklaracjami porzucenia wszelkiego rodzaju używek. Najbardziej znane przypadki to Peja i KęKę, którzy mieli już poważne problemy z uzależnieniem od alkoholu, ale od wielu lat są abstynentami. Bedoes dołącza do tego grona, pokazując, że można osiągnąć sukces w muzyce, nie sięgając po używki.

