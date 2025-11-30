Ariana Grande przypomina, że publiczne ocenianie czyjegoś ciała może być niebezpieczne i szkodliwe

Ariana Grande postanowiła raz na zawsze zakończyć spekulacje i komentarze na temat swojego wyglądu. Gwiazda musicalu „Wicked” udostępniła na Instagramie fragment wywiadu sprzed roku, przypominając fanom i obserwatorom, że publiczne ocenianie czyjegoś ciała może być niebezpieczne i szkodliwe.

Ariana Grande krytykuje komentowanie wyglądu innych

Artystka w swoim poście podkreśla, że w dzisiejszym społeczeństwie panuje niezdrowa swoboda komentowania wyglądu, figury czy zdrowia innych osób.

„W dzisiejszym społeczeństwie panuje komfort, którego nie powinniśmy mieć w ogóle – komentowanie wyglądu innych, tego, co myślą, co dzieje się za kulisami, ich zdrowia lub sposobu, w jaki się prezentują … uważam, że to naprawdę niebezpieczne” – powiedziała Grande.

Ariana zaznacza, że od czasów nastoletnich doświadczała podobnych komentarzy, jednak dzięki wsparciu bliskich nie zamierza już dopuszczać ich do swojego życia.

Problemy zdrowotne i doświadczenia z przeszłości

Od początku promocji filmu „Wicked” w 2024 roku fani wyrażali zaniepokojenie szczupłą sylwetką piosenkarki. Grande wielokrotnie podkreślała, że komentarze dotyczące jej figury mogą być szkodliwe, nawet jeśli autorzy mają dobre intencje.

W 2023 roku artystka ujawniła, że przeszła trudny okres w życiu:

„Brałam dużo antydepresantów, piłam alkohol razem z nimi i źle się odżywiałam. Byłam w najgorszym momencie życia” – wyznała Ariana.

Artystka konsekwentnie zaznacza, że samopoczucie i zdrowie psychiczne są ważniejsze niż opinie innych osób, a krytyka wyglądu jest niepotrzebna i szkodliwa.

