Andrzej Piaseczny nazwał byłego prezydenta idiotą. Poszło o słowa „LGBT to nie ludzie, to ideologia”

Kadr z podcastu WojewódzkiKędzierski
Andrzej Piaseczny ponownie zabrał głos w sprawach dotyczących praw osób LGBT+. W najnowszym odcinku podcastu WojewódzkiKędzierski artysta odniósł się do słynnych wypowiedzi byłego prezydenta Andrzej Duda, które dotyczyły tzw. „ideologii LGBT+”.
Piaseczny o wypowiedzi Andrzeja Dudy
W podcaście prowadzący Kuba Wojewódzki przypomniał wypowiedź Andrzeja Dudy z kampanii prezydenckiej w 2020 roku, w której padły słowa: „LGBT to nie ludzie, to ideologia”.
Piaseczny przyznał, że te słowa były dla niego trudne i miały wpływ na jego twórczość oraz publiczne coming out.
Napięta wymiana zdań w studiu
Najbardziej kontrowersyjny moment rozmowy nastąpił jednak, gdy dyskusja zeszła na ocenę ówczesnej prezydentury.
W pewnym momencie Kuba Wojewódzki powiedział:
„Dobrze, ale świat zobaczył po tej deklaracji prezydenta Dudy, że mamy prezydenta…”
W tym momencie Andrzej Piaseczny wszedł mu w słowo:
„Idiotę?”
Na co prowadzący odpowiedział:
„Homofoba, wolę to słowo.”
Coming out Andrzeja Piasecznego
Andrzej Piaseczny w 2021 roku publicznie przyznał, że jest w związku z mężczyzną. Jego coming out był jednym z najgłośniejszych wydarzeń w polskim show-biznesie ostatnich lat i znacząco wpłynął na jego obecność w debacie publicznej.
Od tamtej pory artysta regularnie zabiera głos w sprawach dotyczących praw osób LGBT+ w Polsce, często krytycznie odnosząc się do konserwatywnej sceny politycznej.
Piaseczny o relacji polityki i Kościoła
W rozmowie w podcaście wokalista podkreślił, że jego zdaniem problemem w Polsce jest silne powiązanie prawicy z Kościołem. Zwrócił uwagę, że brak zmian w podejściu instytucji religijnych i politycznych utrwala konflikt społeczny wokół osób LGBT+.