CGM

Andrzej Piaseczny nazwał byłego prezydenta idiotą. Poszło o słowa „LGBT to nie ludzie, to ideologia”

Wokalista nie gryzł się w język

2026.06.16

opublikował:

Andrzej Piaseczny Wojewodzk Kedzierski 2026

Kadr z podcastu WojewódzkiKędzierski

Andrzej Piaseczny ponownie zabrał głos w sprawach dotyczących praw osób LGBT+. W najnowszym odcinku podcastu WojewódzkiKędzierski artysta odniósł się do słynnych wypowiedzi byłego prezydenta Andrzej Duda, które dotyczyły tzw. „ideologii LGBT+”.

Piaseczny o wypowiedzi Andrzeja Dudy

W podcaście prowadzący Kuba Wojewódzki przypomniał wypowiedź Andrzeja Dudy z kampanii prezydenckiej w 2020 roku, w której padły słowa: „LGBT to nie ludzie, to ideologia”.

Piaseczny przyznał, że te słowa były dla niego trudne i miały wpływ na jego twórczość oraz publiczne coming out.

Napięta wymiana zdań w studiu

Najbardziej kontrowersyjny moment rozmowy nastąpił jednak, gdy dyskusja zeszła na ocenę ówczesnej prezydentury.

W pewnym momencie Kuba Wojewódzki powiedział:

„Dobrze, ale świat zobaczył po tej deklaracji prezydenta Dudy, że mamy prezydenta…”

W tym momencie Andrzej Piaseczny wszedł mu w słowo:

„Idiotę?”

Na co prowadzący odpowiedział:

„Homofoba, wolę to słowo.”

Coming out Andrzeja Piasecznego

Andrzej Piaseczny w 2021 roku publicznie przyznał, że jest w związku z mężczyzną. Jego coming out był jednym z najgłośniejszych wydarzeń w polskim show-biznesie ostatnich lat i znacząco wpłynął na jego obecność w debacie publicznej.

Od tamtej pory artysta regularnie zabiera głos w sprawach dotyczących praw osób LGBT+ w Polsce, często krytycznie odnosząc się do konserwatywnej sceny politycznej.

Piaseczny o relacji polityki i Kościoła

W rozmowie w podcaście wokalista podkreślił, że jego zdaniem problemem w Polsce jest silne powiązanie prawicy z Kościołem. Zwrócił uwagę, że brak zmian w podejściu instytucji religijnych i politycznych utrwala konflikt społeczny wokół osób LGBT+.

Tagi


Popularne newsy

Belmondo
NEWS

Belmondo zamieścił w sieci niepokojący film. Spanikowany raper biegał nad ranem po ulicach Gdańska

Olivier Thee 4 yt
NEWS

Do sieci trafił film z katastrofy, w której zginął Olivier Tree. Doszło do zderzenia dwóch helikopterów

Olivier Tree
NEWS

Oliver Tree przed śmiercią ujawnił szczegóły testamentu. „Moja rodzina nie dostanie ani centa”

Tede Mes
NEWS

Mes o beefie z Tede. „Beef był potrzebny i oceniam go wysoko. Dzięki niemu powstały świetne utwory”

olivier Tree 2026
NEWS

Nie żyje Oliver Tree. Muzyk zginął w tragicznej katastrofie lotniczej w Brazylii

Malik Montana Tax Free
NEWS

Malik Montana o Paradzie Równości: „Spotkasz tam swoich ulubionych raperów”

Nowator 2026 ig
NEWS

Nowator wspomina beef z Tede. „Na Jacka wtedy mocnych nie było, ale ja nie kalkulowałem, tak jak to teraz robią”

Polecane

CGM
diddy-1180x664

Sean „Diddy” Combs wygrywa w sądzie. Pozew Dawn Richard zo ...

Prawnicy piosenkarki zapowiadają dalszą walkę

17 minut temu

CGM
Harry Styes IG 2026

Harry Styles rozpoczął rekordową serię koncertów na Wembley. Wzruszają ...

Występ był pierwszym z 12 koncertów, które Harry Styles zagra na stadionie Wembley

2 godziny temu

CGM
MichaelJackson

Nowy proces o molestowanie nieletnich przeciwko Jacksonowi ruszy w 202 ...

Spadkobiercy Michaela Jacksona nadal odrzucają oskarżenia

5 godzin temu

CGM
Fatboyslim 2026 ig

Fatboy Slim zagrał niespodziewany set na antyfaszystowskim proteście w ...

"Nigdy nie byłem bardziej dumny ze swojego miasta"

5 godzin temu

CGM
Olivier Tree Yt

Była dziewczyna Olivera Tree, Melanie Martinez, składa mu hołd: &#8222 ...

"Jestem dziś kompletnie rozbita"

5 godzin temu

CGM
Bruce Springsteen

Bruce Springsteen o fanach, którzy odwrócili się od niego przez polity ...

"Nie uważam się za aktywistę"

5 godzin temu