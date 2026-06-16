Andrzej Piaseczny nazwał byłego prezydenta idiotą. Poszło o słowa „LGBT to nie ludzie, to ideologia”

Kadr z podcastu WojewódzkiKędzierski

Andrzej Piaseczny ponownie zabrał głos w sprawach dotyczących praw osób LGBT+. W najnowszym odcinku podcastu WojewódzkiKędzierski artysta odniósł się do słynnych wypowiedzi byłego prezydenta Andrzej Duda, które dotyczyły tzw. „ideologii LGBT+”.

Piaseczny o wypowiedzi Andrzeja Dudy

W podcaście prowadzący Kuba Wojewódzki przypomniał wypowiedź Andrzeja Dudy z kampanii prezydenckiej w 2020 roku, w której padły słowa: „LGBT to nie ludzie, to ideologia”.

Piaseczny przyznał, że te słowa były dla niego trudne i miały wpływ na jego twórczość oraz publiczne coming out.

Napięta wymiana zdań w studiu

Najbardziej kontrowersyjny moment rozmowy nastąpił jednak, gdy dyskusja zeszła na ocenę ówczesnej prezydentury.

W pewnym momencie Kuba Wojewódzki powiedział:

„Dobrze, ale świat zobaczył po tej deklaracji prezydenta Dudy, że mamy prezydenta…”

W tym momencie Andrzej Piaseczny wszedł mu w słowo:

„Idiotę?”

Na co prowadzący odpowiedział:

„Homofoba, wolę to słowo.”

Coming out Andrzeja Piasecznego

Andrzej Piaseczny w 2021 roku publicznie przyznał, że jest w związku z mężczyzną. Jego coming out był jednym z najgłośniejszych wydarzeń w polskim show-biznesie ostatnich lat i znacząco wpłynął na jego obecność w debacie publicznej.

Od tamtej pory artysta regularnie zabiera głos w sprawach dotyczących praw osób LGBT+ w Polsce, często krytycznie odnosząc się do konserwatywnej sceny politycznej.

Piaseczny o relacji polityki i Kościoła

W rozmowie w podcaście wokalista podkreślił, że jego zdaniem problemem w Polsce jest silne powiązanie prawicy z Kościołem. Zwrócił uwagę, że brak zmian w podejściu instytucji religijnych i politycznych utrwala konflikt społeczny wokół osób LGBT+.