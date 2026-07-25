Zuta rusza w trasę „Pora przejściowa”. Zespół zapowiada nowy album

Foto: Manos Ioannou

Po intensywnym sezonie festiwalowym Zuta ogłasza jesienną trasę koncertową „Pora przejściowa”. Zespół wystąpi w trzech polskich miastach: Gdańsku, Poznaniu oraz Wrocławiu. Będzie to wyjątkowa okazja, aby usłyszeć nowe brzmienie duetu oraz utwory z nadchodzącego drugiego albumu.

Koncerty odbędą się:

5 listopada 2026 – Doki 4, Gdańsk

28 listopada 2026 – Muzyka na Nowo, Poznań

29 listopada 2026 – Łącznik, Wrocław

Bilety na wydarzenia są już dostępne w sprzedaży.

„Pora przejściowa” – nowy etap twórczości Zuty

Nadchodząca trasa koncertowa ma być czymś więcej niż tylko serią występów. „Pora przejściowa” symbolizuje moment pomiędzy dotychczasowym dorobkiem zespołu a kolejnym etapem artystycznej drogi.

Koncerty będą zapowiedzią drugiego albumu Zuty. Nowy materiał ma pokazać duet z bardziej dojrzałej i romantycznej strony, jednocześnie zachowując charakterystyczne elementy ich twórczości: mocne brzmienie, emocjonalność oraz bezkompromisową energię.

Zuta i Maks tworzą wyjątkowy muzyczny duet

Projekt tworzony przez Zutę i Maksa od początku wyróżnia się intensywnymi koncertami, które łączą muzykę z elementami performansu. Duet buduje swoje występy na emocjach, autentyczności oraz silnej więzi z publicznością.

Charakterystyczny niski wokal Zuty, wyrazista estetyka oraz oryginalne podejście do muzyki sprawiły, że zespół szybko zdobył uwagę słuchaczy. Artyści pojawili się na wielu polskich festiwalach, a także wystąpili jako support przed zespołem Simply Red podczas koncertu w TAURON Arenie Kraków.

W tym roku Zuta została również nominowana do nagrody Fryderyki w kategorii Debiut Roku.

Retro klimat połączony ze współczesnym brzmieniem

Trasa „Pora przejściowa” ma być podróżą przez świat muzycznych kontrastów. Zuta łączy nostalgiczne inspiracje retro z nowoczesnym podejściem do dźwięku, tworząc atmosferę pełną emocji i bliskości.

Każdy koncert ma stać się wspólnym przeżyciem artystów i publiczności — pełnym energii, szczerości oraz charakterystycznego klimatu, który wyróżnia duet na polskiej scenie muzycznej.