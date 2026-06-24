ZPAV: Powstaje grupa robocza ds. AI przy MKiDN. Branża muzyczna wskazuje priorytety dla nowych regulacji

Według danych przedstawionych podczas konferencji serwis Deezer informował na początku 2025 roku, że każdego dnia na platformę trafia około 60 tysięcy utworów wygenerowanych przez AI. Jednocześnie aż 85 proc. takich nagrań było wykorzystywanych do sztucznego generowania odsłuchań, podczas gdy rok wcześniej odsetek ten wynosił 70 proc. Dane te pokazują nie tylko dynamiczny wzrost liczby treści tworzonych przez AI, ale również rosnącą skalę nadużyć związanych z ich wykorzystywaniem do oszustw streamingowych.