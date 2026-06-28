Zmarł były menedżer Guns N’ Roses. „Nie przetrwasz 17 lat z Axlem Rosem przez przypadek. W wielu aspektach uratował mu życie.”

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Doug Goldstein, były wieloletni menedżer zespołu Guns N’ Roses, zmarł w wieku 65 lat. Informację o jego śmierci przekazał Brandon Weissler, gospodarz podcastu Appetite For Distortion, w rozmowie z Ultimate Classic Rock. Przyczyna śmierci nie została ujawniona.

Śmierć Goldsteina poruszyła środowisko muzyczne, szczególnie osoby związane z historią jednego z najbardziej legendarnych zespołów rockowych.

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Współpracownicy wspominają Douga Goldsteina

W hołdach podkreślano jego zaangażowanie i lojalność wobec zespołu oraz artystów, z którymi współpracował.

„Doug był kimś więcej niż byłym menedżerem Guns N’ Roses. Był przyjaznym uchem, wspierającym głosem i wrażliwym człowiekiem. Nie przetrwasz 17 lat z Axlem Rosem przez przypadek. W wielu aspektach uratował mu życie.”

Brandon Weissler dodał również, że Goldstein mimo trudności życiowych nigdy się nie poddawał i był blisko swoich bliskich oraz fanów zespołu.

Swoje wspomnienia przekazał także Alan Niven, były współmenedżer Guns N’ Roses.

„To bardzo smutne. 65 lat to nie jest wiek. Zapalę dziś za niego świeczkę.”

Kariera w Guns N’ Roses

Doug Goldstein rozpoczął współpracę z Guns N’ Roses w okresie wydania przełomowego albumu „Appetite For Destruction” w 1987 roku. Początkowo pełnił funkcję tour managera, a później został współmenedżerem zespołu.

Po odejściu Alana Nivena w 1991 roku Goldstein objął pełną funkcję menedżera, prowadząc zespół w jednym z najbardziej intensywnych okresów jego działalności. W tym czasie ukazały się albumy „Use Your Illusion I” oraz „Use Your Illusion II”.

Lata burzliwych tras i sukcesów

Goldstein był blisko zespołu podczas słynnej trasy koncertowej Use Your Illusion Tour (1991–1993), która przeszła do historii rocka m.in. za sprawą kontrowersyjnych wydarzeń, w tym zamieszek w St. Louis w 1991 roku.

W kolejnych latach współpracował z Axlem Rose również w okresie rozpadu klasycznego składu zespołu oraz podczas prac nad długo oczekiwanym albumem „Chinese Democracy”.

Dziedzictwo i wspomnienia

Goldstein był również współtwórcą wydawnictwa koncertowego „Live Era ’87–’93”, dokumentującego klasyczny okres działalności Guns N’ Roses. Z zespołem nie współpracował już jednak w momencie premiery „Chinese Democracy” w 2008 roku.

Po latach przyznał, że nie udało mu się doprowadzić do ponownego zjednoczenia klasycznego składu, co ostatecznie wydarzyło się dopiero w 2016 roku.

„Faktem jest, że nie udało mi się zjednoczyć zespołu. Oni to zrobili.”

Doug Goldstein pozostawił po sobie dwóch synów – Jake’a i Eli’ego.

Guns N’ Roses kontynuuje działalność

Obecnie Guns N’ Roses pozostają aktywni koncertowo i są w trakcie światowej trasy w 2026 roku, kontynuując dziedzictwo jednego z najważniejszych zespołów rockowych w historii.