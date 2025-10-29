Szukaj
Zeus komentuje stanowisko Włodiego w sprawie ghostwritingu

Dyskusja o autentyczności w polskim rapie

2025.10.29

opublikował:

fot. Dariusz Zdański

Podczas rozmowy w Kanale Zero Włodi jasno stwierdził, że korzystanie z ghostwritingu w rapie jest jego zdaniem nie do zaakceptowania. Teraz jego stanowisko poparł Zeus, który w swoich mediach społecznościowych wyraził pełną zgodę z opinią warszawskiego rapera.

Włodi: „Ghostwriting to lamerskie zachowanie”

W jednym z wywiadów Włodi ostro wypowiedział się na temat raperów korzystających z pomocy ghostwriterów.

„Jeśli ktokolwiek korzysta w rapie z ghostwritingu, to w moim przekonaniu jest totalnym lamusem. Totalnym lamusem i radziłbym mu zmienić dziedzinę, bo nigdy nie wniesiesz siebie do tej muzyki” – powiedział artysta.

Słowa te odbiły się szerokim echem w środowisku, a wielu raperów zaczęło publicznie komentować jego opinię.

Zeus: „Rap to własne przemyślenia i umiejętności”

Zeus, znany z przywiązania do autentyczności, w pełni poparł zdanie Włodiego. Na swoim profilu napisał:

„Zawsze w rapie uwielbiałem to, że dane przemyślenia czy popis umiejętności to dzieło tego konkretnego rapera. Włodi zawsze szacunek!”.

Raper z Łodzi podkreślił, że dla niego rap to forma osobistej ekspresji i każdy wers powinien wychodzić bezpośrednio od artysty.

