Zagadka współpracy Quebonafide z InPostem rozwiązana

Przed kilkoma dniami w internecie pojawiła się informacja o współpracy Quebonafide i firmy InPost. We wtorek mieliśmy poznać jej szczegóły, ale zanim to się stało, wśród fanów pojawił się szereg teorii dotyczących tego, co raper dla nich szykuje. Byli tacy, którzy wietrzyli okolicznościowy merch, byli również tacy, którzy liczyli na nowy album, który trafi do paczkomatów w ich okolicach.

Cóż – nic z tego, co nie znaczy, że nie było ciekawie. Dziś dowiedzieliśmy się, że InPost otrzymał od organizatorów pożegnalnych koncertów pulę biletów, które można było zdobyć, wymieniając 1300 InCoinów dostępnych w aplikacji firmy. Dla tych, którzy nie załapali się wcześniej na wyprzedane wejściówki była to świetna wiadomość, więc trudno się dziwić, że pula biletów wyczerpała się w ok. pół godziny. W mediach społecznościowych nie brak jednak komentarzy rozczarowanych, którzy liczyli na nowy album.

„Cyrk na kółkach”

Jak dużo biletów trafiło do fanów poprzez aplikację InPostu? Zwróciliśmy się do firmy z prośbą o odpowiedź na to pytanie. „Podobno niedługo bilety będą rozdawali gratis do kajzerek w Biedronce”, „Ciekawe, ile jeszcze tych biletów będzie? Może ostatniego dnia będzie można za Żappsy wymienić”, „Czyli wydałam hajs na dwa bilety miesiące temu w wielkiej bitwie z Going., a teraz mogę praktycznie za darmo wziąć sobie dwa z InPostu?”, „Bajerant z Ciechanowa znów to zrobił”, „Cyrk na kółkach”, „Jak można to tak spi***olić?”, „Jest mi tak przykro, bo żaden artysta mnie tak nie wy****hał oczekiwaniami jak Quebo” – to zaledwie kilka komentarzy z facebookowej grupy „Jak będzie na Ostatnim Koncercie? – sekcja Quebonafide”.