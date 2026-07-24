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Young Leosia i Oliwka Brazil pozazdrościły Fagacie. Raperki proszą Dodę o wspólny numer: „Królowo, prosimy”

Raperki marzą o wspólnym kawałku z Dodą

2026.07.24

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Young Leosia Oliwka Brazi 2026

Temat pojawił się podczas wspólnego streamu raperek, kiedy jeden z widzów zapytał czy dziewczny byłyby skłonne nagrać z Dodą. Obie raperki nie miały wątpliwości i zgodnie odpowiedziały, że featuring z jedną z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej byłby dla nich spełnieniem marzeń.

Bezpośredni apel do Dody

Podczas transmisji Young Leosia zwróciła się bezpośrednio do Dody, nie kryjąc entuzjazmu.

– Pani Doroto, królowo. Prosimy – powiedziała, podkreślając, że zarówno ona, jak i Oliwka Brazil bardzo chciałyby stworzyć wspólny utwór.

Na tym jednak apel się nie zakończył.

Fani mają pomóc dotrzeć do wokalistki

Young Leosia zachęciła swoich fanów do udostępniania fragmentu transmisji, licząc na to, że nagranie trafi do Dody.

– Wyślijcie to do Dody. My byśmy bardzo chciały z Panią Dodą. Trójkąt z Dodą byśmy chciały. Prosimy, prosimy, prosimy – dodała podczas streamu.

Czy dojdzie do współpracy?

Na ten moment Doda nie odniosła się publicznie do prośby raperek. Nie wiadomo więc, czy wspólny utwór ma szansę powstać. Przypomnijmy, że Doda wystąpiła niedawno na koncercie Maty na Stadionie Narodowym. Tam gwiazda popu zaliczyła wspólny występ z Fagatą, który prawdopodobnie czeka w kolejce na wydanie.

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