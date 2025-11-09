Wpadka redakcji Gazety Wyborczej. Uśmiercili Sokoła w artykule o odejściu Pono

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Błąd Gazety Wyborczej: w artykule o odejściu Pono użyto zdjęcia Sokoła

W materiale dotyczącym śmierci Pono redakcja GW omyłkowo zamieściła zdjęcie Sokoła. Ta wpadka natychmiast odbiła się szerokim echem wśród fanów polskiego hip-hopu, budząc pytania o wiarygodność i jakość pracy redakcyjnej.

🎤 Sokół pomylony z Pono

W dniu, gdy ogłoszono wiadomość o odejściu Pono, Gazeta Wyborcza opublikowała tekst, w którym ilustracją miało być zdjęcie zmarłego rapera. Niestety, redakcja wykorzystała fotografię Sokoła. Artykuł z błędnym zdjęciem był widoczny na stronie przez kilkadziesiąt minut, zanim pomyłkę zauważono i poprawiono.

Tego typu błędy są szczególnie dotkliwe w świecie mediów, gdzie każde nieścisłe przedstawienie faktów może prowadzić do dezinformacji oraz utraty zaufania czytelników.

🎧 Reakcje środowiska hip-hopowego

Zamieszanie z błędnym zdjęciem nie przeszło bez echa. W środowisku hip-hopowym pojawiły się komentarze dotyczące braku rzetelności i niedbałości w publikacjach dużych redakcji. Fani zwracają uwagę, że zarówno Sokół, jak i Pono to uznane postacie polskiego rapu, których nie powinno się ze sobą mylić.



