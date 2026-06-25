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Wiz Khalifa odwołuje europejskie koncerty. Raper został skazany w Rumunii na dziewięć miesięcy więzienia 

Wiz Khalifa na liście osób poszukiwanych

2026.06.25

opublikował:

wizkhalifa2774

foto: mat. pras.

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych raperów na świecie, Wiz Khalifa, ponownie znalazł się na czołówkach mediów. Tym razem powodem nie jest nowa muzyka czy trasa koncertowa, lecz problemy prawne związane z wyrokiem wydanym przez rumuński sąd. W ostatnich tygodniach pojawiły się doniesienia, że sytuacja może wpłynąć na jego występy w Europie, a nawet doprowadzić do odwołania części koncertów.

Sprawa budzi ogromne zainteresowanie fanów, ponieważ konsekwencje mogą okazać się znacznie poważniejsze niż początkowo przypuszczano.

Skąd zaczęły się problemy Wiza Khalify?

Cała historia sięga lipca 2024 roku, kiedy Wiz Khalifa wystąpił na festiwalu Beach, Please! w Rumunii. Według ustaleń prokuratury artysta miał podczas koncertu palić marihuanę na scenie, a funkcjonariusze znaleźli przy nim dodatkową ilość konopi.

Rumunia należy do państw posiadających znacznie bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące narkotyków niż wiele krajów Europy Zachodniej czy Stany Zjednoczone. W efekcie sprawa trafiła do sądu.

Sąd podtrzymał wyrok więzienia

W grudniu 2025 roku amerykański raper został skazany za posiadanie środków odurzających na karę dziewięciu miesięcy pozbawienia wolności. Następnie złożył odwołanie od wyroku, jednak w lutym 2026 roku rumuński sąd apelacyjny odrzucił jego wniosek.

Oznacza to, że wyrok stał się prawomocny i może zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Wiz Khalifa na liście osób poszukiwanych

Sytuacja nabrała jeszcze większego rozgłosu w maju 2026 roku. Rumuńska policja umieściła rapera na krajowej liście osób poszukiwanych po tym, jak nie stawił się do odbycia zasądzonej kary.

Według medialnych doniesień może to skutkować wydaniem międzynarodowych nakazów i próbami egzekwowania wyroku poza granicami Rumunii.

Choć nie oznacza to automatycznie zatrzymania w każdym europejskim kraju, sprawa wywołała spekulacje dotyczące możliwości podróżowania artysty po Europie.

Europejskie przepisy mogą stanowić problem

Eksperci zwracają uwagę, że w przypadku prawomocnych wyroków wydanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej istnieją mechanizmy współpracy prawnej pomiędzy krajami.

Prawdopodobnie właśnie dlatego Wiz postanowił odwołać swoją europejska trasę koncertową.

Clout Festival bez Wiza

Przypomnijmy, że raper miał być jedną z gwiazd Clout Festivalu w Warszawie. Na imprezie, która odbędzie się między 10 a 11 licpa na warszawskim lostisku Bemowo. Poza koncertem Wiza Khalifa zapowiedziano występy m.in. Dona Tolivera, Kena Carsona, Skjepty, Quavo czy Swae Lee.

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