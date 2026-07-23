W garażu D4vd doszło do krwawej masakry? Specjalistka z wydziału kryminalistycznego twierdzi, że znaleziono w nim mnóstwo śladów krwi

Podczas drugiego dnia wstępnego przesłuchania w sprawie D4vd pojawiły się nowe informacje dotyczące badań przeprowadzonych w domu artysty w Hollywood Hills. Kryminalistyk z wydziału nauk sądowych policji Los Angeles opisał ślady zabezpieczone w garażu wynajmowanej przez muzyka nieruchomości.

Lauren Wallace, specjalistka z laboratorium kryminalistycznego LAPD, zeznała, że część czerwonych plam znajdujących się w garażu dała pozytywny wynik podczas testów wskazujących na możliwą obecność krwi.

Testy BLUESTAR wykazały potencjalne ślady biologiczne

Według zeznań Wallace, zespół śledczy przeprowadził w domu D4vd badania przy użyciu technologii BLUESTAR, która jest wykorzystywana do wykrywania potencjalnych śladów krwi.

Kryminalistyk przekazała, że pozytywne wyniki uzyskano między innymi w okolicach ładowarki do samochodu Tesla oraz sprzętu treningowego znajdującego się w garażu.

Śledczy zabezpieczyli również czarne gumowe maty znajdujące się na podłodze. Wallace poinformowała sąd, że znajdowały się na nich uszkodzenia, w tym siedem liniowych nacięć mogących wskazywać na kontakt z ostrym narzędziem. Podczas testów BLUESTAR maty wykazały reakcję sugerującą możliwość obecności krwi.

Wśród zabezpieczonych przedmiotów były plandeka i piły łańcuchowe

Świadek opisała także inne przedmioty zabezpieczone podczas przeszukania garażu. Wśród nich znalazły się między innymi poplamiony worek na śmieci, zielona plandeka z czerwonymi śladami oraz środki dezynfekujące.

Wallace wspomniała również o dwóch piłach łańcuchowych znalezionych w garażu. Jak przekazała, badania nie wykazały na nich obecności krwi.

Prokuratura zapytała także o konkretną piłę łańcuchową marki Makita o długości 10 cali, którą D4vd miał według śledczych zamówić 4 maja 2025 roku za pośrednictwem aplikacji Postmates. Świadek odpowiedziała, że tego konkretnego urządzenia nie odnaleziono podczas przeszukania.

D4vd obserwował zeznania podczas rozprawy

Według relacji z sali sądowej D4vd podczas przesłuchania pozostawał spokojny i obserwował przedstawiane dowody bez widocznej reakcji.

W trakcie zeznań Lauren Wallace zarządzono przerwę. Rodzice Celeste Rivas, którzy byli obecni na wcześniejszych posiedzeniach, nie wrócili już na salę po wznowieniu rozprawy.

D4vd oskarżony w sprawie śmierci Celeste Rivas

D4vd został oskarżony o zabójstwo Celeste Rivas. Według śledczych ciało dziewczyny zostało znalezione we wrześniu ubiegłego roku w przednim bagażniku Tesli należącej do artysty.

Sprawa jest obecnie na etapie postępowania sądowego, a przedstawiane podczas przesłuchań informacje stanowią element materiału dowodowego. Ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie zapadnie po zakończeniu całego procesu.