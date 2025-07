Tuż po śmierci Ozzy’ego Osbourne’a ruszyła aukcja pamiątek związanych z legendą rocka

Po śmierci legendarnego wokalisty Ozzy’ego Osbourne’a, na aukcję trafiła unikalna kolekcja jego osobistych pamiątek. Fani Black Sabbath i miłośnicy rocka mają szansę zdobyć niezwykłe przedmioty związane z historią muzyki, które mają ogromną wartość kolekcjonerską i emocjonalną.

Kultowa kurtka z trasy „Retirement Sucks”

Jednym z najbardziej pożądanych przedmiotów na aukcji jest sceniczna kurtka z trasy „Retirement Sucks”, ręcznie podpisana i opatrzona inskrypcją Ozzy’ego. Szacowana wartość tego eksponatu wynosi nawet 20 000 dolarów. Kurtka, z charakterystycznymi „ogonkami”, jest symbolem niepowtarzalnego stylu artysty.

Unikalny płaszcz sceniczny z 2011 roku

Kolejnym wyjątkowym elementem jest czarny, siateczkowy płaszcz z 2011 roku, zaprojektowany przez Lenę Hermansson specjalnie dla Ozzy’ego. Ten strój koncertowy, stworzony z myślą o intensywnych występach na scenie, ma wartość wywoławczą na poziomie co najmniej 10 000 dolarów.

Winyl „Blizzard of Ozz” z autografem

Miłośnicy klasycznego brzmienia mogą zdobyć oryginalną płytę winylową „Blizzard of Ozz”, podpisaną przez samego Osbourne’a. Przewidywana cena sprzedaży tego wyjątkowego egzemplarza to około 5 000 dolarów.

Gitara Randy’ego Rhoadsa – prawdziwy unikat

Najbardziej wartościowym przedmiotem aukcji jest jednak gitara Gibson Les Paul z 1974 roku, należąca do gitarzysty Randy’ego Rhoadsa. Instrument był używany podczas występów z zespołem Quiet Riot i widnieje na tylnej okładce debiutanckiego albumu zespołu. Jej wartość może przekroczyć 100 000 dolarów.

Aukcja trwa do 8 sierpnia

Aukcję prowadzi dom aukcyjny Gotta Have Rock and Roll, a licytacja potrwa od 23 lipca do 8 sierpnia 2025 roku. To wyjątkowa okazja dla kolekcjonerów i fanów rocka, by wejść w posiadanie fragmentu historii jednej z najbardziej ikonicznych postaci muzyki.