Tron Ozzy’ego Osbourne’a trafi do muzeum. Wyjątkowa pamiątka po legendzie Black Sabbath

Już wkrótce fani Ozzy’ego Osbourne’a będą mogli zobaczyć z bliska jeden z najbardziej charakterystycznych elementów jego ostatniego koncertu. Specjalny tron, na którym wokalista wystąpił podczas pożegnalnego wydarzenia „Back To The Beginning”, zostanie przekazany do muzeum w Birmingham. Decyzja zapadła tuż przed pierwszą rocznicą śmierci legendarnego frontmana Black Sabbath.

Wyjątkowy eksponat w Birmingham Museum & Art Gallery

Do września w Birmingham trwa wystawa poświęcona życiu i karierze Ozzy’ego Osbourne’a pod nazwą „Ozzy Osbourne: Working Class Hero”. Teraz ekspozycja wzbogaci się o wyjątkowy eksponat – tron, który został specjalnie zaprojektowany na ostatni występ artysty.

To właśnie na nim Ozzy pojawił się podczas koncertu „Back To The Beginning”, który odbył się 5 lipca 2025 roku na stadionie w Birmingham. Wydarzenie przeszło do historii jako oficjalne pożegnanie wokalisty ze sceną.

Sharon Osbourne: „Fani będą mogli nadal być blisko Ozzy’ego”

O przekazaniu tronu poinformowała Sharon Osbourne, żona i wieloletnia menedżerka muzyka.

„Zbliżając się do pierwszej rocznicy tego wydarzenia, wydaje się słuszne, aby tron Ozzy’ego, który stał się synonimem jego ostatniego występu, został umieszczony w muzeum, gdzie będą mogli go oglądać fani, którzy go kochali”.

Zdaniem Sharon eksponat ma być nie tylko pamiątką po ostatnim koncercie, ale także symbolem niezwykłej kariery jednego z najważniejszych artystów w historii muzyki rockowej i metalowej.

Muzeum uczci pamięć „Księcia Ciemności”

Przedstawiciele Birmingham Museum & Art Gallery podkreślają, że tron stał się rozpoznawalnym symbolem ostatnich chwil scenicznej działalności Ozzy’ego Osbourne’a.

„Ten niezwykły obiekt jest natychmiast rozpoznawalny przez fanów na całym świecie i stanowi ważny, ostatni rozdział w niezwykłej karierze Ozzy’ego. W pierwszą rocznicę jego śmierci oferujemy odwiedzającym wyjątkową okazję do spotkania się, upamiętnienia Ozzy’ego i uczczenia dziedzictwa prawdziwej legendy Birmingham”.

„Back To The Beginning” – historyczne pożegnanie Ozzy’ego

Koncert „Back To The Beginning” był jednym z największych wydarzeń rockowych ostatnich lat. Schorowany Ozzy Osbourne wystąpił najpierw solo, a następnie wraz z członkami Black Sabbath, żegnając się z publicznością po dekadach działalności scenicznej.

Podczas wydarzenia hołd legendzie oddały największe gwiazdy ciężkiego grania, w tym m.in. Metallica, Slayer, Tool, Guns N’ Roses, Pantera, Gojira czy Alice In Chains.

Na scenie pojawiły się również specjalne supergrupy stworzone przez Tom Morello, w których wystąpili m.in. Billy Corgan, David Draiman, Lzzy Hale, Steven Tyler oraz Travis Barker.

Rok od śmierci Ozzy’ego Osbourne’a

Ozzy Osbourne zmarł 22 lipca 2025 roku, zaledwie 17 dni po swoim pożegnalnym koncercie. Oficjalną przyczyną śmierci 76-letniego muzyka był zawał serca.

Władze Birmingham podkreślają, że artysta pozostaje jedną z najważniejszych postaci związanych z miastem.