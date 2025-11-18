CGM

Tory Lanez i jego adwokat ukarani w sprawie o zniesławienie Megan Thee Stallion

Grzywna w wysokości 20 tysięcy dolarów

2025.11.18

opublikował:

Tory Lanez i jego adwokat ukarani w sprawie o zniesławienie Megan Thee Stallion

Proces o zniesławienie Megan Thee Stallion rusza – a problemy zaczynają się już pierwszego dnia

Rozpoczął się proces Megan Thee Stallion przeciwko blogerce Milagro Gramz dotyczący zniesławienia. Jeszcze przed wejściem na salę sądową doszło jednak do poważnych komplikacji – Tory Lanez oraz jego prawniczka zostali uznani za winnych obrazy sądu.

Tory Lanez w pogardzie sądu – grzywna 20 tysięcy dolarów

Według dokumentów sądowych Megan próbowała trzykrotnie przesłuchać Tory’ego Laneza. Za każdym razem raper miał przerywać, unikać odpowiedzi lub zachowywać się agresywnie. Najpoważniejszy incydent miał miejsce 15 listopada, kiedy Lanez – według relacji prawników Megan – opuścił przesłuchanie, wykrzykując wulgaryzmy.

Sąd uznał jego zachowanie za rażącą obstrukcję i wymierzył mu grzywnę w wysokości 20 000 dolarów.

Prawniczka Tory’ego również ukarana

Z dokumentów wynika, że adwokatka rapera, Crystal Morgan, miała próbować podpowiadać swojemu klientowi odpowiedzi, a jednocześnie nie instruowała go, by odpowiadał na pytania strony przeciwnej.

Sędzia ukarał ją za to grzywną w wysokości 5 000 dolarów za utrudnianie działań i niedopełnienie obowiązków zawodowych.

Megan i Milagro w sądzie

Megan pojawiła się w sądzie w towarzystwie czterech prawników i zespołu asystentów.

Milagro Gramz przybyła z trzema adwokatami. Źródła obecne w sądzie twierdzą, że kobiety nie spojrzały na siebie ani razu, a Milagro wyglądała na spiętą i podenerwowaną.

Tory Lanez nadal odbywa karę

Lanez niedawno przegrał próbę skrócenia wyroku przed sądem apelacyjnym w Kalifornii. Obecnie odbywa 10-letni wyrok za swój udział w sprawie strzelaniny z udziałem Megan Thee Stallion.

Proces o zniesławienie może potrwać aż do grudnia.

Tagi


Popularne newsy

bambi zakończyła współpracę z Leosią i wszystko wskazuje na to, że zmienia wizerunek
NEWS

bambi zakończyła współpracę z Leosią i wszystko wskazuje na to, że zmienia wizerunek

Skolim został okradziony – piosenkarz publikuje zdjęcia sprawców
NEWS

Skolim został okradziony – piosenkarz publikuje zdjęcia sprawców

Poznaliśmy pierwszą gwiazdę przyszłorocznej edycji Orange Warsaw Festival
NEWS

Poznaliśmy pierwszą gwiazdę przyszłorocznej edycji Orange Warsaw Festival

Reprezentantki Niemiec w Eurowizji popełniły wspomagane samobójstwo
NEWS

Reprezentantki Niemiec w Eurowizji popełniły wspomagane samobójstwo

Ostatni diss Young Leosi na Fagatę słowo po słowie: „Dalej zazdrosna o Kacpra, a co Ty, Agata, się w nim zakochałaś, co?”
NEWS

Ostatni diss Young Leosi na Fagatę słowo po słowie: „Dalej zazdrosna o Kacpra, a co Ty, Agata, się w nim zakochałaś, co?”

Dzień przed pogrzebem Pono odbędzie się premiera ostatniego numeru z jego udziałem
NEWS

Dzień przed pogrzebem Pono odbędzie się premiera ostatniego numeru z jego udziałem

Kazior krytykuje poziom beefu między Young Leosią i Fagatą. Ale robi to w wybitnie ordynarny sposób: „Nagrajcie wspólny sekstape”
NEWS

Kazior krytykuje poziom beefu między Young Leosią i Fagatą. Ale robi to w wybitnie ordynarny sposób: „Nagrajcie wspólny sekstape”

Polecane

CGM
Bedoes kupił buty dwóm fanom za dwa lajki

Bedoes kupił buty dwóm fanom za dwa lajki

Jak doszło do tego zaskakującego gestu?

8 godzin temu

CGM
Popek pozbył się złotych zębów. „Wampir z Łomianek o uśmiechu Britney Spears”

Popek pozbył się złotych zębów. „Wampir z Łomianek o uśmiechu Br ...

Koniec ikonicznych złotych zębów Popka

9 godzin temu

CGM
Lenny Kravitz ogłasza nowe daty koncertów w Europie. W lipcu artysta wystąpi w Polsce

Lenny Kravitz ogłasza nowe daty koncertów w Europie. W lipcu artysta w ...

Lenny wraca do naszego kraju

18 godzin temu

CGM
Reprezentantki Niemiec w Eurowizji popełniły wspomagane samobójstwo

Reprezentantki Niemiec w Eurowizji popełniły wspomagane samobójstwo

Śmierć legendarnych bliźniaczek

20 godzin temu

CGM
bambi zapowiedziała premierę pierwszego singla po opuszczeniu wytworni Young Leosi?

bambi zapowiedziała premierę pierwszego singla po opuszczeniu wytworni ...

Nowe rzeczy od raperki jeszcze w tym tygodniu

20 godzin temu

CGM
120 RAP FEST : Po wielkim sukcesie edycji warszawskiej, festiwal rusza dalej – czas na Wrocław

120 RAP FEST : Po wielkim sukcesie edycji warszawskiej, festiwal rusza ...

Kolejne wielkie święto polskiego hip-hopu

20 godzin temu