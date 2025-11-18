Tory Lanez i jego adwokat ukarani w sprawie o zniesławienie Megan Thee Stallion

Proces o zniesławienie Megan Thee Stallion rusza – a problemy zaczynają się już pierwszego dnia

Rozpoczął się proces Megan Thee Stallion przeciwko blogerce Milagro Gramz dotyczący zniesławienia. Jeszcze przed wejściem na salę sądową doszło jednak do poważnych komplikacji – Tory Lanez oraz jego prawniczka zostali uznani za winnych obrazy sądu.

Tory Lanez w pogardzie sądu – grzywna 20 tysięcy dolarów

Według dokumentów sądowych Megan próbowała trzykrotnie przesłuchać Tory’ego Laneza. Za każdym razem raper miał przerywać, unikać odpowiedzi lub zachowywać się agresywnie. Najpoważniejszy incydent miał miejsce 15 listopada, kiedy Lanez – według relacji prawników Megan – opuścił przesłuchanie, wykrzykując wulgaryzmy.

Sąd uznał jego zachowanie za rażącą obstrukcję i wymierzył mu grzywnę w wysokości 20 000 dolarów.

Prawniczka Tory’ego również ukarana

Z dokumentów wynika, że adwokatka rapera, Crystal Morgan, miała próbować podpowiadać swojemu klientowi odpowiedzi, a jednocześnie nie instruowała go, by odpowiadał na pytania strony przeciwnej.



Sędzia ukarał ją za to grzywną w wysokości 5 000 dolarów za utrudnianie działań i niedopełnienie obowiązków zawodowych.

Megan i Milagro w sądzie

Megan pojawiła się w sądzie w towarzystwie czterech prawników i zespołu asystentów.

Milagro Gramz przybyła z trzema adwokatami. Źródła obecne w sądzie twierdzą, że kobiety nie spojrzały na siebie ani razu, a Milagro wyglądała na spiętą i podenerwowaną.

Tory Lanez nadal odbywa karę

Lanez niedawno przegrał próbę skrócenia wyroku przed sądem apelacyjnym w Kalifornii. Obecnie odbywa 10-letni wyrok za swój udział w sprawie strzelaniny z udziałem Megan Thee Stallion.

Proces o zniesławienie może potrwać aż do grudnia.