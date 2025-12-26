CGM

Sarius o Young Leosi: „Jest spoko". Czy raper nagrałby numer z szefową Baila Ella?

"Dobra energia i ludzka postawa"

2025.12.26

Sarius o Young Leosi: „Jest spoko". Czy raper nagrałby numer z szefową Baila Ella?

fot. mat. pras.

Sarius podzielił się swoimi refleksjami na temat Young Leosi. W rozmowie z Oskarem Brzostowskim dla Glamrapu raper wyznał, że choć nie śledził beefu Young Leosi z Fagatą, zna Sarę od dawna i ma o niej wyłącznie pozytywne zdanie.

Young Leosia – dobra energia i ludzka postawa

Sarius wspomina, że Young Leosia była dla niego zawsze osobą „spoko”, jeszcze zanim zdobyła popularność na scenie.

Young Leosia jest spoko, poznałem ją jak jeszcze była DJ-ką Żabsona. Zawsze się fajnie gadało i była taka ‘ludzka’” – powiedział Sarius.

Raper docenił jej naturalność i pozytywną energię, co według niego wyróżnia młodą artystkę w środowisku muzycznym.

Ewentualna współpraca – zastrzeżenia Sariusa

Kwestia ewentualnego featu z Young Leosią nie była jednoznacznie rozstrzygnięta. Sarius zaznaczył, że takie przedsięwzięcie wymagałoby spełnienia wielu jego wytycznych i przemyśleń. W przypadku współpracy z Fagatą odpowiedź była zdecydowana – „nie”.

Raper podkreślił, że choć młode artystki są utalentowane, to przy pracy nad numerem liczy się również wspólna wizja muzyczna, dopasowanie stylu i autentyczność. Sarius wyraźnie daje do zrozumienia, że szanuje zarówno potencjał, jak i granice swojej kreatywności.

