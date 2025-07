Sam Smith prezentuje nowy singiel „To Be Free” i ogłasza dwanaście kameralnych koncerów w Nowym Jorku

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Sam Smith, zdobywca Grammy i Oscara, zaprezentował swój najnowszy singiel pt. „To Be Free” oraz ogłosił wyjątkową rezydencję koncertową w Nowym Jorku. Artysta wystąpi w klubie Warsaw w dzielnicy Greenpoint w Brooklynie, gdzie odbędzie się 12 kameralnych koncertów w październiku 2025 roku.

„To Be Free” – akustyczna ballada o wolności i samopoznaniu

Nowy utwór Sam Smitha to akustyczna ballada, w nagraniu której, Samowi towarzyszył chór The TwoCity Chorus, składający się z artystów z Filadelfii i Nowego Jorku. Singiel został współtworzony z wieloletnim współpracownikiem artysty, Simonem Aldredem. Sam Smith wyjaśnił, że napisał go pięć lat temu podczas sesji do albumu Gloria, jednak odłożył go, ponieważ nie pasował do tamtej płyty. Dziś dzieli się nim jako osobistą opowieścią o wolności, która była mu potrzebna.

12‑wieczorowa rezydencja w klubie Warsaw w Nowym Jorku

Rezydencja koncertowa „To Be Free: New York City” odbędzie się w klubie Warsaw w dzielnicy Greenpoint w Brooklynie. W ramach rezydencji odbędzie się 12 koncertów w dniach 8, 10, 11, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 29, 30 i 31 października 2025 roku. Sam Smith wyraził radość z powrotu do Nowego Jorku, podkreślając, że granie w kameralnych miejscach daje wyjątkową możliwość nawiązania bliskiego kontaktu z fanami.

Bilety: przedsprzedaż i sprzedaż ogólna

Przedsprzedaż biletów dla fanów artysty rozpocznie się 29 lipca 2025 roku o godzinie 10:00 czasu lokalnego. Sprzedaż ogólna wystartuje 1 sierpnia 2025 roku o godzinie 10:00 czasu lokalnego. Bilety będą dostępne na oficjalnej stronie Sam Smitha oraz na platformach sprzedażowych.