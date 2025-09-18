Szukaj
CGM

Sabrina Carpenter krótko cieszyła się liderowaniem na Olisie

Polski raper wyprzedził światową gwiazdę.

2025.09.18

opublikował:

Sabrina Carpenter krótko cieszyła się liderowaniem na Olisie

W Stanach Zjednoczonych Sabrina Carpenter po ubiegłotygodniowym debiucie na szczycie listy Billboardu, w bieżącym zestawieniu niespodziewanie znalazła się na drugiej pozycji, ustępując miejsca „K-popowym łowczyniom potworów”. Oczywiście produkcja Netfliksa jest światowym fenomenem, ale powrót na szczyt w dwunastym tygodniu obecności na liście i przy tak mocnej konkurentce jak płyta „Man’s Best Friend” jest jednak dużym zaskoczeniem.

W Polsce Sabrina również debiutowała na pierwszym miejscu, by już po tygodniu pożegnać się z liderowaniem. „K-popowe łowczynie potworów” świetnie radzą sobie także na Olisie, ale to nie soundtrack z tej produkcji wyprzedził „Man’s Best Fried”. Carpenter musiała uznać u nas wyższość wracającej na najwyższy stopień podium EP-ki „2039: Złote Piaski” Maty.

Najwyżej notowaną nowością jest w tym tygodniu album „Sentymentalia” shhiedy, który uplasował się na trzeciej pozycji.

OLiS – sprzedaż w okresie 5-11 września:

1. Mata – 2039: Złote Piaski
2. Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
3. shhieda – Sentymentalia
4. KPop Demon Hunters Cast – KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film)
5. Sobel – Napisz jak będziesz
6. Artur Żmijewski, Wojtek Pilichowski, Shandy & Eva – Po miłości kres (live)
7. sombr – I Barely Know Her
8. Jean-Michel Jarre – Live In Bratislava
9. Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT
10. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochaka – tylko haj. (ZORZA 2025)

Tagi


Popularne newsy

Jongmen poszukiwany na całym świecie. Interpol wydał międzynarodowy list gończy
NEWS

Jongmen poszukiwany na całym świecie. Interpol wydał międzynarodowy list gończy

Zmarł wokalista popularnej metalowej grupy
NEWS

Zmarł wokalista popularnej metalowej grupy

Najtrudniejsza w realizacji scena z musicalu „PÓŁNOC / POŁUDNIE” niemal w całości z niego wyleciała
NEWS

Najtrudniejsza w realizacji scena z musicalu „PÓŁNOC / POŁUDNIE” niemal w całości z niego wyleciała

Sting o oskarżeniach wobec Seana „Diddy’ego” Combsa i piosence „Every Breath You Take” wykorzystanej przez rapera
NEWS

Sting o oskarżeniach wobec Seana „Diddy’ego” Combsa i piosence „Every Breath You Take” wykorzystanej przez rapera

Filipek oszukany na 20 tys. zł. „Zrobiłem bardzo złą rzecz”
NEWS

Filipek oszukany na 20 tys. zł. „Zrobiłem bardzo złą rzecz”

Zidentyfikowano zwłoki znalezione w samochodzie dv4d. To ciało zaginionej w ubiegłym roku nastolatki
NEWS

Zidentyfikowano zwłoki znalezione w samochodzie dv4d. To ciało zaginionej w ubiegłym roku nastolatki

Mark Ronson spotkał się z Michaelem Jacksonem jak miał 13 lat: „Musiałem to ponownie przeanalizować”
NEWS

Mark Ronson spotkał się z Michaelem Jacksonem jak miał 13 lat: „Musiałem to ponownie przeanalizować”

Polecane

CGM
Lech Poznań wysłał Noelowi Gallagherowi koszulkę z jego nazwiskiem. Dlaczego? Wyjaśniamy

Lech Poznań wysłał Noelowi Gallagherowi koszulkę z jego nazwiskiem. Dl ...

Gitarzysta i wokalista Oasis jest wzruszony.

2 godziny temu

CGM
„Wpadłem w dragi jak do przyjaciela” – Kizo i ReTo łączą siły

„Wpadłem w dragi jak do przyjaciela” – Kizo i ReTo ł ...

Szczere wersy o życiu na krawędzi.

4 godziny temu

CGM
Będzie dodatkowy koncert System Of A Down

Będzie dodatkowy koncert System Of A Down

Poznaliśmy datę wydarzenia.

5 godzin temu

CGM
Calvin Harris oskarża doradcę finansowego o kradzież 22,5 miliona dolarów

Calvin Harris oskarża doradcę finansowego o kradzież 22,5 miliona dola ...

“Systematyczne wykorzystywanie” Harrisa

11 godzin temu

CGM
Depeche Mode zapowiada epicki film koncertowy

Depeche Mode zapowiada epicki film koncertowy

U podstaw filmu M leży głębokie połączenie między muzyką, kulturą i ludźmi

11 godzin temu

CGM
Aerosmith zapowiedzieli pierwszy wydawnictwo od 2012 roku. Steven Tyler na nowej EP-ce połączy siły z innym wokalistą

Aerosmith zapowiedzieli pierwszy wydawnictwo od 2012 roku. Steven Tyle ...

Singiel promujący wydawnictwo będzie miał swoją premierę 19 września

12 godzin temu