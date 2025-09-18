Sabrina Carpenter krótko cieszyła się liderowaniem na Olisie

W Stanach Zjednoczonych Sabrina Carpenter po ubiegłotygodniowym debiucie na szczycie listy Billboardu, w bieżącym zestawieniu niespodziewanie znalazła się na drugiej pozycji, ustępując miejsca „K-popowym łowczyniom potworów”. Oczywiście produkcja Netfliksa jest światowym fenomenem, ale powrót na szczyt w dwunastym tygodniu obecności na liście i przy tak mocnej konkurentce jak płyta „Man’s Best Friend” jest jednak dużym zaskoczeniem.
W Polsce Sabrina również debiutowała na pierwszym miejscu, by już po tygodniu pożegnać się z liderowaniem. „K-popowe łowczynie potworów” świetnie radzą sobie także na Olisie, ale to nie soundtrack z tej produkcji wyprzedził „Man’s Best Fried”. Carpenter musiała uznać u nas wyższość wracającej na najwyższy stopień podium EP-ki „2039: Złote Piaski” Maty.
Najwyżej notowaną nowością jest w tym tygodniu album „Sentymentalia” shhiedy, który uplasował się na trzeciej pozycji.
OLiS – sprzedaż w okresie 5-11 września:
1. Mata – 2039: Złote Piaski
2. Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
3. shhieda – Sentymentalia
4. KPop Demon Hunters Cast – KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film)
5. Sobel – Napisz jak będziesz
6. Artur Żmijewski, Wojtek Pilichowski, Shandy & Eva – Po miłości kres (live)
7. sombr – I Barely Know Her
8. Jean-Michel Jarre – Live In Bratislava
9. Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT
10. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochaka – tylko haj. (ZORZA 2025)