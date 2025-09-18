Sabrina Carpenter krótko cieszyła się liderowaniem na Olisie

W Stanach Zjednoczonych Sabrina Carpenter po ubiegłotygodniowym debiucie na szczycie listy Billboardu, w bieżącym zestawieniu niespodziewanie znalazła się na drugiej pozycji, ustępując miejsca „K-popowym łowczyniom potworów”. Oczywiście produkcja Netfliksa jest światowym fenomenem, ale powrót na szczyt w dwunastym tygodniu obecności na liście i przy tak mocnej konkurentce jak płyta „Man’s Best Friend” jest jednak dużym zaskoczeniem.

W Polsce Sabrina również debiutowała na pierwszym miejscu, by już po tygodniu pożegnać się z liderowaniem. „K-popowe łowczynie potworów” świetnie radzą sobie także na Olisie, ale to nie soundtrack z tej produkcji wyprzedził „Man’s Best Fried”. Carpenter musiała uznać u nas wyższość wracającej na najwyższy stopień podium EP-ki „2039: Złote Piaski” Maty.

Najwyżej notowaną nowością jest w tym tygodniu album „Sentymentalia” shhiedy, który uplasował się na trzeciej pozycji.

OLiS – sprzedaż w okresie 5-11 września:

1. Mata – 2039: Złote Piaski

2. Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

3. shhieda – Sentymentalia

4. KPop Demon Hunters Cast – KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film)

5. Sobel – Napisz jak będziesz

6. Artur Żmijewski, Wojtek Pilichowski, Shandy & Eva – Po miłości kres (live)

7. sombr – I Barely Know Her

8. Jean-Michel Jarre – Live In Bratislava

9. Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT

10. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochaka – tylko haj. (ZORZA 2025)