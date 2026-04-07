Rząd zablokował wjazd Kanye Westa do Wielkiej Brytanii. Wireless Festival odwołany 

fot. mat. pras.
Występ Kanye Westa na Wireless Festival w Londynie został oficjalnie odwołany po tym, jak brytyjski rząd zablokował jego wjazd do kraju. Koncerty miały odbyć się w Finsbury Park w lipcu i zapowiadano je jako trzydniową podróż przez najbardziej ikoniczne utwory artysty.
Powody odwołania
Decyzja rządu o odmowie wjazdu wynikała z tego, że obecność Ye w Wielkiej Brytanii „nie byłaby korzystna dla dobra publicznego”. Wnioskując o Elektroniczną Autoryzację Podróży (ETA), artysta otrzymał odmowę 6 kwietnia 2026 roku.
Premier Sir Keir Starmer oraz liczne grupy żydowskie krytykowały festiwal za zaproszenie Westa, powołując się na jego wcześniejsze antysemickie wypowiedzi i publiczną gloryfikację nazizmu.
„To głęboko niepokojące, że Kanye West został zaproszony na Wireless mimo swoich wcześniejszych antysemickich uwag i gloryfikacji nazizmu” – powiedział premier Starmer.
Reakcja sponsorów i organizatorów
W wyniku kontrowersji wielu sponsorów festiwalu, w tym Pepsi, Diageo, PayPal i Rockstar Energy, zerwało współpracę z Wireless Festival, wywierając presję na organizatorów, by odwołali występ. Festival Republic, współorganizator wydarzenia, potwierdził odwołanie koncertów i zapowiedział zwroty biletów.
Próba pojednania Ye
Pomimo blokady, Ye wydał nowe oświadczenie deklarując chęć naprawy relacji z brytyjską społecznością żydowską:
„Mój jedyny cel to przyjechać do Londynu i pokazać przemianę, przynosząc jedność, pokój i miłość poprzez muzykę. Byłbym wdzięczny za możliwość spotkania z członkami społeczności żydowskiej w Wielkiej Brytanii, by wysłuchać. Wiem, że same słowa nie wystarczą – muszę pokazać zmianę poprzez działania.”
Historia antysemickich wypowiedzi Kanye Westa
Problemy artysty rozpoczęły się w 2022 roku, gdy wygłosił szereg antysemickich komentarzy w mediach społecznościowych. Skutkiem były zawieszenia kont na Instagramie i X/Twitterze, zerwanie kontraktów z markami modowymi, a także pozwy sądowe od byłych pracowników. West później próbował przeprosić, jednak jego kolejne działania, w tym deklaracja bycia „Nazim”, wywołały kolejną falę kontrowersji.
Opinie społeczności i liderów
Po decyzji rządu o odmowie wjazdu, przedstawiciele Campaign Against Antisemitism uznali ten krok za właściwy. Również burmistrz Londynu Sadiq Khan, były kanclerz Sajid Javid oraz organizacje żydowskie w Wielkiej Brytanii poparły decyzję o odwołaniu występu.
View this post on Instagram