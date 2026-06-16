Rusza preorder drugiego albumu Hubert.a „sie porobiło…”

Hubert. oficjalnie rozpoczął preorder swojego drugiego albumu studyjnego zatytułowanego „sie porobiło…”. Po premierze singla „wszystko na bursztynowo”, który otworzył nowy rozdział w twórczości artysty, fani mogą już zamawiać nadchodzące wydawnictwo. Premiera płyty została zaplanowana na 3 lipca.
Hubert. rozpoczyna nową „bursztynową erę”
Nowy album ma być kolejnym ważnym krokiem w karierze artysty. Hubert. zapowiada płytę jako osobistą opowieść o trasie koncertowej, zmianach i tęsknocie za miejscami, z których pochodzi.
W specjalnym komunikacie artysta podzielił się refleksją dotyczącą nowego etapu swojej kariery, nawiązując do letniego klimatu, koncertowego życia i wspomnień związanych z rodzinnymi stronami. Jak podkreśla, mimo rosnącej popularności i coraz większej publiczności, nadal pozostaje wierny swoim korzeniom.
Co zawiera preorder albumu „sie porobiło…”?
Dla fanów przygotowano limitowany bursztynowy box, w skład którego wchodzą:
album „sie porobiło…” na CD,
sun spinner,
tatuaże wodne,
naszywka,
zestaw wlepek.
Oprócz kolekcjonerskiego boxu do sprzedaży trafiły również:
standardowa wersja albumu na CD,
dwa wzory koszulek,
bluza hoodie
Wyjątkowe przedpremierowe słuchowiska w trzech miastach
Jeszcze przed startem preorderu najbardziej zaangażowani słuchacze Hubert.a mogli uczestniczyć w specjalnych wydarzeniach promujących album. W Gdańsku, Warszawie i Krakowie odbyły się przedpremierowe słuchowiska experience przygotowane wspólnie z Def Jam Recordings Poland oraz prawy brzeg recording co.
Uczestnicy mieli okazję jako pierwsi usłyszeć materiał z nadchodzącego wydawnictwa oraz poznać atmosferę i koncepcję nowego projektu. Organizatorzy zapowiedzieli, że relacje z wydarzeń pojawią się w mediach społecznościowych artysty i wytwórni.
Premiera albumu już 3 lipca
Album „sie porobiło…” ukaże się 3 lipca i będzie następcą debiutanckiego krążka Hubert.a. Wszystko wskazuje na to, że nowy materiał rozwinie stylistykę zaprezentowaną w singlu „wszystko na bursztynowo”, otwierając kolejny rozdział w twórczości jednego z najciekawszych przedstawicieli młodego pokolenia polskiej sceny muzycznej.