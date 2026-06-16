Rusza preorder drugiego albumu Hubert.a „sie porobiło…”

Hubert. oficjalnie rozpoczął preorder swojego drugiego albumu studyjnego zatytułowanego „sie porobiło…”. Po premierze singla „wszystko na bursztynowo”, który otworzył nowy rozdział w twórczości artysty, fani mogą już zamawiać nadchodzące wydawnictwo. Premiera płyty została zaplanowana na 3 lipca.

Hubert. rozpoczyna nową „bursztynową erę”

Nowy album ma być kolejnym ważnym krokiem w karierze artysty. Hubert. zapowiada płytę jako osobistą opowieść o trasie koncertowej, zmianach i tęsknocie za miejscami, z których pochodzi.

W specjalnym komunikacie artysta podzielił się refleksją dotyczącą nowego etapu swojej kariery, nawiązując do letniego klimatu, koncertowego życia i wspomnień związanych z rodzinnymi stronami. Jak podkreśla, mimo rosnącej popularności i coraz większej publiczności, nadal pozostaje wierny swoim korzeniom.

Co zawiera preorder albumu „sie porobiło…”?

Dla fanów przygotowano limitowany bursztynowy box, w skład którego wchodzą:

album „sie porobiło…” na CD,

sun spinner,

tatuaże wodne,

naszywka,

zestaw wlepek.

Oprócz kolekcjonerskiego boxu do sprzedaży trafiły również:

standardowa wersja albumu na CD,

dwa wzory koszulek,

bluza hoodie

Wyjątkowe przedpremierowe słuchowiska w trzech miastach

Jeszcze przed startem preorderu najbardziej zaangażowani słuchacze Hubert.a mogli uczestniczyć w specjalnych wydarzeniach promujących album. W Gdańsku, Warszawie i Krakowie odbyły się przedpremierowe słuchowiska experience przygotowane wspólnie z Def Jam Recordings Poland oraz prawy brzeg recording co.

Uczestnicy mieli okazję jako pierwsi usłyszeć materiał z nadchodzącego wydawnictwa oraz poznać atmosferę i koncepcję nowego projektu. Organizatorzy zapowiedzieli, że relacje z wydarzeń pojawią się w mediach społecznościowych artysty i wytwórni.

Premiera albumu już 3 lipca

Album „sie porobiło…” ukaże się 3 lipca i będzie następcą debiutanckiego krążka Hubert.a. Wszystko wskazuje na to, że nowy materiał rozwinie stylistykę zaprezentowaną w singlu „wszystko na bursztynowo”, otwierając kolejny rozdział w twórczości jednego z najciekawszych przedstawicieli młodego pokolenia polskiej sceny muzycznej.