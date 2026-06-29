Rumunia wydała list gończy za Wizem Khalifą. Raper musiał odwołać koncerty w Europie. Żabson skomentował sytuację

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Wiz Khalifa odwołał całą swoją europejską trasę koncertową z powodu trwających problemów prawnych. Wśród anulowanych występów znalazły się również koncerty zaplanowane w Polsce. Raper poinformował fanów, że nie może przyjechać do Europy, ponieważ obawia się konsekwencji związanych z toczącym się postępowaniem prawnym.

Problemy amerykańskiego artysty mają związek z wydarzeniami z 2024 roku podczas festiwalu Beach, Please! w Rumunii. Wiz Khalifa zapalił wtedy na scenie jointa, za co został zatrzymany przez policję. Choć początkowo sprawa wydawała się zakończona łagodnie, rumuński sąd apelacyjny zmienił wcześniejszy wyrok i skazał rapera na dziewięć miesięcy pozbawienia wolności.

Żabson nie kryje oburzenia

Do całej sytuacji odniósł się Żabson, który w ubiegłym roku nagrał z Wizem Khalifą utwór „Klasyk”. Polski raper uważa, że reakcja służb i skala konsekwencji wobec amerykańskiego muzyka są niewspółmierne do przewinienia.

„Jest teraz poszukiwany w całej Europie. To jest chore. Czaję, że tam jest to zakazane, ale nie jest to też coś, żeby ziomka ganiać po Europie.”

Współpraca Żabsona i Wiza Khalify

Obaj artyści współpracowali ze sobą przy utworze „Klasyk”, który ukazał się pod koniec 2025 roku. Żabson wielokrotnie podkreślał, że Wiz Khalifa zaangażował się w projekt przede wszystkim z powodu wspólnej muzycznej zajawki, a nie kwestii finansowych.

Ich współpraca była szeroko komentowana zarówno w Polsce, jak i za granicą, stając się jednym z najgłośniejszych międzynarodowych featów w polskim rapie.

Europejscy fani muszą poczekać

Na razie nie wiadomo, kiedy Wiz Khalifa będzie mógł wrócić do koncertowania w Europie. Sam artysta zapewnił fanów, że chce ponownie odwiedzić Stary Kontynent, gdy tylko jego sytuacja prawna zostanie rozwiązana.