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Robert Smith początkowo odmówił współpracy z The Rolling Stones. „Nie byłem na to przygotowany”

Mick Jagger zaskoczył go propozycją współpracy

2026.07.02

opublikował:

The Cure

foto: Ewelina "Eris" Wójcik

Robert Smith, lider zespołu The Cure, ujawnił, że początkowo odrzucił propozycję współpracy z The Rolling Stones. Muzyk przyznał, że odwiedził studio wyłącznie po to, by spotkać się z producentem Andrew Wattem i nie spodziewał się, że zostanie poproszony o udział w nagraniach nowego albumu legendarnej grupy.

Robert Smith pojawił się w studiu bez planów na nagrania

W rozmowie dla oficjalnego podcastu The Rolling Stones wokalista wspominał, że przez kilka lat utrzymywał kontakt z producentem Andrew Wattem, jednak dopiero podczas prac nad nowym albumem zespołu doszło do ich spotkania.

Smith przyznał, że został zaproszony do londyńskiego studia Metropolis Studios, gdzie The Rolling Stones kończyli nagrywanie nowego materiału. Jak sam powiedział, liczył jedynie na wspólne spotkanie przy piwie.

Mick Jagger zaskoczył go propozycją współpracy

Po przybyciu do studia Robert Smith zobaczył Micka Jaggera, który pracował nad partiami wokalnymi. Muzycy zaczęli rozmawiać, a lider The Rolling Stones zaprezentował gościowi kilka nowych utworów, pytając o opinię.

Niespodziewanie Jagger zaproponował Smithowi nagranie partii gitary na nowy album.

Artysta przyznał, że początkowo odmówił.

– „Nie byłem na to przygotowany. Przyszedłem tam właściwie tylko po to, żeby się napić” – wspominał Robert Smith.

Ostatecznie zmienił zdanie

Po wyjściu Micka Jaggera ze studia Robert Smith został jeszcze z producentem Andrew Wattem. Po chwili zdecydował się jednak sięgnąć po gitarę i spróbować swoich sił przy nagrywaniu nowych utworów.

Efektem tej spontanicznej decyzji był udział muzyka w dwóch kompozycjach z nowego albumu The Rolling Stones „Foreign Tongues”. Smith nagrał gitarę do utworu „Divine Intervention”, a także partie syntezatorów i chórków w piosence „Never Wanna Lose You”.

Nowy album The Rolling Stones już w lipcu

Album „Foreign Tongues” będzie miał premierę 10 lipca 2026 roku. Na wydawnictwie znajdą się również wcześniej opublikowane single, a także utwory nagrane jeszcze z udziałem zmarłego perkusisty Charliego Wattsa.

Mick Jagger zdradził również, że pracuje już nad kolejnymi kompozycjami, które mogą trafić na następny album The Rolling Stones lub zostać przekazane innym artystom.

Fani czekają na efekty niezwykłej współpracy

Połączenie charakterystycznego stylu Roberta Smitha z brzmieniem The Rolling Stones wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród fanów rocka. Wielu słuchaczy podkreśla, że udział lidera The Cure może być jednym z najbardziej intrygujących elementów nowego albumu legendarnego zespołu.

 

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