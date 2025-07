Ratownicy walczyli o życie Ozzy’ego przez dwie godziny

fot. mat. pras.

Wczoraj wieczorem dotarły do nas smutne informacje. W wieku 76 zmarł Ozzy Osbourne, wokalista Black Sabbath. Artysta odszedł we wtorek rano w otoczeniu rodziny. Muzyk zmarł w domu w Buckinghamshire. We wtorek na terenie posiadłości artysty wylądował śmigłowiec ratunkowy. Służby medyczne z Thames Valley Air Ambulance zostały wezwane do potrzebującego pomocy i po przybyciu na miejsce przez ok. dwie godziny walczyły o jego życie.

Oświadczenie rodziny Ozzy’ego

Informację o śmierci artysty jako pierwszy podał wczoraj serwis Sky News. Niedługo później w mediach społecznościowych pojawiło się krótkie oświadczenie rodziny Ozzy’ego.

„Z ogromnym smutkiem, którego nie sposób wyrazić słowami, informujemy, że nasz ukochany Ozzy Osbourne zmarł dziś rano. Był otoczony miłością i bliskością rodziny.

Prosimy wszystkich o uszanowanie naszej prywatności w tym czasie.

Sharon, Jack, Kelly, Aimee i Louis” – mogliśmy przeczytać w oficjalnym komunikacie.