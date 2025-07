Raper z Atlanty skazany na dożywocie za gwałt i handel ludźmi

Dożywocie dla rapera Ca$h Out

Amerykański raper Ca$h Out (John-Michael Hakim Gibson), znany z hitu „Cashin’ Out”, został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności plus dodatkowe 70 lat. Wyrok zapadł 21 lipca 2025 roku w Atlancie, w wyniku procesu dotyczącego gwałtu, handlu ludźmi, sodomii oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Ca$h Out prowadził nielegalną działalność pod przykrywką labelu

Według prokuratury, Ca$h Out wykorzystywał swój label Pyrez Music Group LLC do prowadzenia przestępczej działalności. Raper i jego współoskarżeni rekrutowali kobiety przez media społecznościowe, obiecując im karierę w muzyce lub show-biznesie, a następnie zmuszali je do pracy seksualnej.

Wspólnicy również skazani

Na ławie oskarżonych znaleźli się również matka rapera – Linda Smith, która otrzymała 30 lat więzienia, oraz kuzyn Tyrone Taylor, który podobnie jak Ca$h Out został skazany na dożywocie plus 70 lat. Cała trójka zostanie również wpisana do krajowego rejestru przestępców seksualnych i objęta zakazem kontaktu z ofiarami.

Sąd: „Jedno z najgorszych zachowań, jakie widzieliśmy”

Sędzia podkreślił, że skala i brutalność działań Ca$h Outa to „jedno z najgorszych zachowań ludzkich, z jakimi mieliśmy do czynienia w sądzie”. Ofiary zeznawały o wieloletnim cierpieniu, traumie, depresji i zaburzeniach lękowych wywołanych przez działania rapera i jego współpracowników.

Koniec kariery rapera

Wyrok sądu skutecznie kończy karierę muzyczną Ca$h Outa. Choć jego debiut w 2011 roku przyniósł mu popularność, dalsze lata życia artysty okazały się związane z działalnością przestępczą, która doprowadziła go do dożywocia. Zespół obrońców nie zapowiedział jeszcze apelacji.