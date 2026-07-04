PRO8L3M prezentuje znakomitą interpretację utworu Kazika „Czy Ty to widzisz”. W klipie ikona polskiego kina

Foto: Gerald Glabus_

PRO8L3M zaprezentował singiel „Czy Ty to widzisz”, będący autorską interpretacją kultowego utworu „Artyści” zespołu Kazik Na Żywo (KNŻ). Piosenka powstała w ramach projektu Męskie Granie Przedstawia: KULT // PRO8L3M gra Kazika.

PRO8L3M reinterpretował kultowy utwór Kazika

Męskie Granie Przedstawia: KULT // PRO8L3M gra Kazika zamyka piątkowe koncerty tegorocznej trasy. Oskar i Steez83 postanowili nadać nowe brzmienie jednemu z najbardziej rozpoznawalnych utworów Kazika – „Artyści”.

Nowa wersja zatytułowana „Czy Ty to widzisz” zachowuje społeczne przesłanie oryginału, jednocześnie wzbogacając je o charakterystyczne dla PRO8L3M elektroniczne brzmienie i nowoczesną produkcję.

Męskie Granie 2026 łączy pokolenia

Tegoroczna odsłona Męskiego Grania, sponsorowanego przez markę Żywiec, po raz kolejny stawia na nieoczywiste muzyczne połączenia. Projekt KULT // PRO8L3M zestawia twórczość jednej z największych legend polskiego rocka z nowoczesnym podejściem jednego z najpopularniejszych duetów hip-hopowych.

W pierwszej części koncertu PRO8L3M prezentuje własne interpretacje utworów Kazika, natomiast druga część należy do zespołu KULT, który wykonuje swoje największe przeboje w charakterystycznej koncertowej odsłonie.

Grażyna Szapołowska wystąpiła w teledysku

Premierze singla towarzyszy również oficjalny teledysk z udziałem Grażyny Szapołowskiej, jednej z ikon polskiego kina.

Za reżyserię klipu odpowiada Tala Dołgowska, twórczyni łącząca film dokumentalny, sztukę współczesną i reklamę. Zdjęcia zrealizował Michał Dymek, operator nominowanego do Oscara filmu „Dziewczyna z igłą”, co nadaje produkcji wyjątkowy, filmowy charakter.

„Czy Ty to widzisz” usłyszymy na trasie Męskie Granie

Nowy utwór można już znaleźć we wszystkich najpopularniejszych serwisach streamingowych oraz na YouTube. Fani będą mogli usłyszeć go również na żywo podczas pozostałych piątkowych koncertów trasy Męskie Granie 2026, która odwiedzi jeszcze pięć miast.

Bilety na wydarzenie są dostępne w sprzedaży za pośrednictwem platformy eBilet.