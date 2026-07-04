CGM

PRO8L3M prezentuje znakomitą interpretację utworu Kazika „Czy Ty to widzisz”. W klipie ikona polskiego kina

Męskie Granie 2026 łączy pokolenia

2026.07.04

opublikował:

_ot. Gerald Glabus_EXPORT FOTO PRZESTAWIA MG26

Foto: Gerald Glabus_

PRO8L3M zaprezentował singiel „Czy Ty to widzisz”, będący autorską interpretacją kultowego utworu „Artyści” zespołu Kazik Na Żywo (KNŻ). Piosenka powstała w ramach projektu Męskie Granie Przedstawia: KULT // PRO8L3M gra Kazika.

PRO8L3M reinterpretował kultowy utwór Kazika

Męskie Granie Przedstawia: KULT // PRO8L3M gra Kazika zamyka piątkowe koncerty tegorocznej trasy. Oskar i Steez83 postanowili nadać nowe brzmienie jednemu z najbardziej rozpoznawalnych utworów Kazika – „Artyści”.

Nowa wersja zatytułowana „Czy Ty to widzisz” zachowuje społeczne przesłanie oryginału, jednocześnie wzbogacając je o charakterystyczne dla PRO8L3M elektroniczne brzmienie i nowoczesną produkcję.

Męskie Granie 2026 łączy pokolenia

Tegoroczna odsłona Męskiego Grania, sponsorowanego przez markę Żywiec, po raz kolejny stawia na nieoczywiste muzyczne połączenia. Projekt KULT // PRO8L3M zestawia twórczość jednej z największych legend polskiego rocka z nowoczesnym podejściem jednego z najpopularniejszych duetów hip-hopowych.

W pierwszej części koncertu PRO8L3M prezentuje własne interpretacje utworów Kazika, natomiast druga część należy do zespołu KULT, który wykonuje swoje największe przeboje w charakterystycznej koncertowej odsłonie.

Grażyna Szapołowska wystąpiła w teledysku

Premierze singla towarzyszy również oficjalny teledysk z udziałem Grażyny Szapołowskiej, jednej z ikon polskiego kina.

Za reżyserię klipu odpowiada Tala Dołgowska, twórczyni łącząca film dokumentalny, sztukę współczesną i reklamę. Zdjęcia zrealizował Michał Dymek, operator nominowanego do Oscara filmu „Dziewczyna z igłą”, co nadaje produkcji wyjątkowy, filmowy charakter.

„Czy Ty to widzisz” usłyszymy na trasie Męskie Granie

Nowy utwór można już znaleźć we wszystkich najpopularniejszych serwisach streamingowych oraz na YouTube. Fani będą mogli usłyszeć go również na żywo podczas pozostałych piątkowych koncertów trasy Męskie Granie 2026, która odwiedzi jeszcze pięć miast.

Bilety na wydarzenie są dostępne w sprzedaży za pośrednictwem platformy eBilet.

 

Tagi


Popularne newsy

Red Bull 64 Bars - Avi fot. Dominik Czerny
NEWS

Avi nagrywa 64 wersy dla Redbulla i odpowiada na słowa Natsu? „Nie wierz we wszystko, co tam o mnie piszą, portale, gazety albo jakiś kurw*szon”

Malik 2026
NEWS

Malik Montana: „Nie będę kłamać, czasem mi się też zdarza ruch*ć te brzydkie”

Madonna 2026 okok
NEWS

Madonna wydaje album „Confessions II”. Następca kultowego „Confessions on a Dance Floor” już dostępny

Rena IG 2026
NEWS

Znana polska raperka pokazała zdjęcia ze swoją partnerką. „Niektóre relacje dojrzewają w ciszy”

System OF A Down
NEWS

Serj Tankian z System of A Down mówi „pie*rzę was” reżimowi Netanjahu za „wykorzystywanie ormiańskiej historii, naszego ludobójstwa i naszego bólu dla własnych korzyści politycznych”

Justin Bieber fot. Rory Kramer
NEWS

Fifa chcę żeby Justin Bieber wystąpił podczas finału Mistrzostw Świata FIFA 2026″

Taylor Swift x Travis Kelce
NEWS

Taylor Swift i Travis Kelce już po ślubie? W Nowym Jorku nadal trwają przygotowania do hucznej imprezy

Polecane

CGM
P Diddy 2024

Donald Trump rozważa ułaskawienie Diddy’ego? Nowe doniesienia z ...

Nazwisko muzyka wciąż pojawia się podczas rozmów dotyczących kolejnych aktów łaski

1 godzinę temu

CGM
Rena IG 2026

Znana polska raperka pokazała zdjęcia ze swoją partnerką. „Niekt ...

Wzruszający wpis Karoliny

1 godzinę temu

CGM
Taylor Swift x Travis Kelce

Taylor Swift i Travis Kelce wzięli ślub! Informacja pojawiła się na wi ...

Wesele inspirowane baśniami

4 godziny temu

CGM
Popkillery zabson 2026 2026 foto @piotr_tarasewicz

Wkurzony Żabson odpowiada na zarzuty. „Nie gram na żadnym jeb*ny ...

Mocne stanowisko rapera

4 godziny temu

CGM
BRO ok

B.R.O prezentuje singiel „Wychowany w Polsce”. Fani z całe ...

Numer podbija TikToka

4 godziny temu

CGM
mws2026_nominacje_all_FB

Grand Press nominował Bedoesa do Medalu Wolności Słowa

Ogłoszono nominowanych w kategoriach Media, Instytucja i Obywatel/Obywatelka

4 godziny temu