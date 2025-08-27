Poruszające słowa Michała Wiśniewskiego: „Jeżeli pytasz mnie konkretnie, czy siebie lubię – nie. Nienawidzę siebie”.

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Lider Ich Troje w szczerej rozmowie

Michał Wiśniewski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów, znów otworzył się przed fanami. W podcaście „Bliskoznaczni” Katarzyny Nosowskiej i Mikołaja Krajewskiego lider zespołu Ich Troje przyznał, że zmaga się z niską samooceną i nie jest dumny ze swoich życiowych decyzji.

Zapytany o to, czy siebie lubi i kocha, odpowiedział krótko:

– „No chyba nie właśnie, ale nie staram się specjalnie nad tym pracować”.

„Popełniłem w życiu za dużo błędów”

Artysta nie ukrywa, że przez lata zmagał się z wieloma kryzysami, a niektóre decyzje z przeszłości wciąż go obciążają. Jak sam przyznał:

– „Głównie przez to, że wydaje mi się, że popełniłem w życiu za dużo błędów. Mógłbym zrobić to wielokrotnie lepiej”.

Wiśniewski podkreślił również, że choć stara się budować poczucie własnej wartości, to jego samoocena pozostaje niska:

– „Ale jeżeli pytasz mnie konkretnie, czy siebie lubię – nie. Nienawidzę siebie”.

Akceptacja własnych wad i przemijania

Mimo gorzkich refleksji wokalista zapewnia, że zaakceptował swoje słabości i nie zamierza udawać kogoś, kim nie jest.

– „Zaakceptowałem siebie takim, jakim jestem. Mało tego, im jestem starszy, tym dochodzę do [tego, że] właśnie nie chcę się zmienić. Albo będziecie mnie kochać takim, jakim jestem (…) albo nie chcę was znać”.

Dodał też, że zależy mu przede wszystkim na szacunku, a nie na byciu „księciem z bajki”. W jego słowach wybrzmiała refleksja nad przemijającym czasem i bagażem doświadczeń, który towarzyszy mu w każdym nowym związku.