Polski producent, współpracujący z członkami Wu Tang Clanu brutalnie pobity w barze

Muzyk stanął w obronie kobiety szarpanej przez pijanego mężczyznę

2025.10.23

opublikował:

Marek Walaszek, znany w świecie muzyki jako Maro Music, ujawnił w mediach społecznościowych dramatyczną sytuację, do której doszło w ubiegły czwartek w jednym z barów. Producent rapowy stanął w obronie dziewczyny, którą szarpał pijany mężczyzna, i został brutalnie zaatakowany.

Przerażający atak – obrażenia Maro Music

Podczas interwencji napastnik rozbił szklankę na twarzy producenta. W wyniku ataku Maro Music doznał poważnych obrażeń:

  • 6 szwów na twarzy,

  • 3 złamane zęby,

  • spuchnięte oko,

  • częściowa utrata pamięci.

Maro Music apeluje do fanów i internautów o wzajemną troskę i odwagę w obronie innych, jednocześnie przypominając o zachowaniu bezpieczeństwa.

„Proszę – dbajcie o siebie nawzajem. Nie milczcie, gdy ktoś przekracza granice, ale pamiętajcie też, by być bezpiecznym. Świat bywa czasem brutalny” – napisał producent.

Kim jest Maro Music?

Maro Music to nie tylko producent rapowy – jest kompozytorem, DJ-em, inżynierem dźwięku i twórcą marki Bettermaker, produkującej światowej sławy sprzęt studyjny do miksowania i masteringu.

Na co dzień współpracuje z muzykami w różnych gatunkach, w tym hip-hop, pop i EDM. Jego umiejętności były wykorzystywane przy nagrywaniu albumów, tworzeniu ścieżek dźwiękowych do filmów, reklam i gier komputerowych.

W ciągu lat Maro Music współpracował z takimi artystami jak Malik Montana, Popek, Borixon, Flirtini, Jan Serce, Margaret, Marina, Dziarma, Method Man, Cappadonna, Redman, Sizzla, Wiley i wieloma innymi. Jego produkcje i remiksy znalazły się m.in. w grze Cyberpunk 2077, a także obejmują m.in. remix piosenki Sanah „Invisible Dress” stworzony we współpracy z Skytech.

