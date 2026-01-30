CGM

PlanBe prezentuje „KEVLAR". Skandynawski klimat w środku polskiej zimy

Finał projektu nagranego w Norwegii

2026.01.30

PlanBe prezentuje „KEVLAR". Skandynawski klimat w środku polskiej zimy

PlanBe nie zwalnia tempa w 2026 roku. Zaledwie dwa tygodnie po premierze singla „WILK” raper wypuszcza kolejny numer – „KEVLAR”, który przenosi słuchaczy w surowy, zimowy klimat rodem ze Skandynawii.

„KEVLAR” – finał projektu nagranego w Norwegii

Jak podkreśla sam artysta, „KEVLAR” to symboliczne domknięcie projektu stworzonego w Norwegii. Utwór stanowi klamrę spinającą oba tegoroczne single w jedną, spójną całość – zarówno brzmieniowo, jak i emocjonalnie. Skandynawski vibe, chłodna atmosfera i minimalistyczna produkcja nadają numerowi wyjątkowego charakteru.

Powrót do lirycznego rapu PlanBe

Singiel „KEVLAR” utrzymany jest w wyraźnie rapowym, lirycznym stylu, który w ostatnich wydawnictwach PlanBe pojawiał się rzadziej. Tym razem raper stawia na mocną nawijkę i osobisty przekaz, co wielu fanom kojarzy się z jego wcześniejszymi materiałami. Po bardzo dobrze przyjętym numerze „PO CO” artysta najwyraźniej zatęsknił za klasycznym rapem – i wszystko wskazuje na to, że był to strzał w dziesiątkę.

Mocny początek roku dla PlanBe

Rok 2026 zapowiada się dla PlanBe wyjątkowo intensywnie. „WILK” i „KEVLAR” pokazują dwie strony artysty, ale łączy je spójna wizja i dopracowany klimat. Jeśli to dopiero początek, fani mogą spodziewać się naprawdę solidnych wydawnictw w kolejnych miesiącach.

