Pięciometrowa głowa Maty z piasku stanęła pod Pałacem Kultury i Nauki

2025.12.05

fot. mat. pras.

Monumentalna głowa Maty przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

W centrum Warszawy, tuż obok Pałacu Kultury i Nauki, stanęła ogromna rzeźba przedstawiająca głowę rapera Maty z charakterystycznymi, czerwonymi włosami. Instalacja szybko stała się jednym z najbardziej komentowanych wydarzeń końcówki roku, a jej pojawienie się podkreśla dominację artysty na polskiej scenie muzycznej w 2025 roku.

Dlaczego powstała ta instalacja?

Monument symbolizuje pozycję Maty jako najczęściej słuchanego artysty w Polsce. Instalacja ma być wizualnym wyrazem jego wpływu na całe młode pokolenie oraz potwierdzeniem, że to właśnie on jest obecnie jedną z najważniejszych postaci krajowej muzyki.

Według opisu twórców, głowa Maty ma „uwydatnić to, kto rządzi obecnie w polskiej muzyce”. Czerwone włosy rapera, będące jednym z jego charakterystycznych elementów wizerunku, dodatkowo wzmacniają przekaz i przyciągają uwagę przechodniów.

Czy instalacja zostanie na dłużej?

Nie ujawniono, jak długo głowa Maty pozostanie przy PKiN. Możliwe, że to akcja promocyjna związana z mocnym rokiem artysty oraz rosnącym oczekiwaniem wobec jego wielkiego koncertu w 2026 roku. Monument pełni funkcję zarówno atrakcji wizualnej, jak i elementu budowania potęgi jego marki.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez MIRA 🙂 (@_matczak_n3ws_)

