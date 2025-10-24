Paula Roma porusza wrażliwością w nowym singlu „Już nigdy nie spojrzę na morze”

Po mocnym, manifestacyjnym singlu „Nie wypada”, Paula Roma pokazuje swoją bardziej wrażliwą stronę. Jej nowy utwór „Już nigdy nie spojrzę na morze” to intymna ballada, która opowiada o głębokiej tęsknocie i bólu, przemieniającym się z czasem w zgodę i pogodzenie się z utratą.

Morze jako metafora emocji

W singlu artystka zamyka swoje emocje w metaforze morza – bezkresnego, kojącego, a zarazem bezlitośnie przypominającego o tym, czego już nie ma. Paula Roma łączy emocjonalny przekaz z subtelną, nowoczesną produkcją muzyczną, tworząc przestrzeń pełną autentyczności i wrażliwości.

„To piosenka o tym, co w nas zostaje, gdy ktoś lub coś odpływa. Dużo w nim żalu i bolesnej tęsknoty, choć jest też próba odnalezienia zgody na brak bliskiej osoby” – mówi Paula Roma.

Współpraca z Kubą Krupskim i artystyczny teledysk

Singiel został stworzony we współpracy z producentem Kubą Krupskim. Do utworu powstał również artystyczny teledysk o morskim klimacie, który podkreśla emocjonalny charakter piosenki i wizualnie uzupełnia przesłanie utworu.

Premiera nowego albumu w 2026 roku

Nowy singiel Pauli Romy buduje napięcie przed premierą jej kolejnego albumu, która planowana jest na 2026 rok. „Już nigdy nie spojrzę na morze” pokazuje kolejny wymiar muzycznego świata artystki, pełnego szczerości, wrażliwości i subtelnych emocji.