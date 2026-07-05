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Paul McCartney miał zagrać kultowy hit The Beatles na ślubie Taylor Swift. Nie robił tego od 1964 roku

Ex Beatles od lat przyjaźni się z Taylor

2026.07.05

opublikował:

Paul Mccartney

Paul McCartney miał przygotować wyjątkową niespodziankę dla Taylor Swift i Travisa Kelce’a podczas ich głośnego ślubu w nowojorskim Madison Square Garden. Według medialnych doniesień legendarny muzyk wykonał utwór „I Want To Hold Your Hand”, którego na żywo nie grał od 1964 roku.

Paul McCartney wrócił do hitu sprzed ponad 60 lat

Jak informuje magazyn People, po zakończeniu ceremonii goście zostali zaproszeni na przyjęcie weselne przez matkę Taylor Swift, Andreę Swift. To właśnie wtedy na scenie mieli pojawić się Paul McCartney oraz Stevie Nicks.

Według relacji McCartney wykonał klasyczny przebój The Beatles „I Want To Hold Your Hand”. Jeśli informacje okażą się prawdziwe, byłby to pierwszy publiczny występ z tym utworem od 1964 roku, kiedy zespół wykonywał go w szczytowym okresie beatlemanii.

Wieloletnia przyjaźń Taylor Swift i Paula McCartneya

Taylor Swift i Paul McCartney od lat otwarcie okazują sobie wzajemny szacunek. Niedawno wokalistka chwaliła w mediach społecznościowych najnowszy album muzyka „The Boys Of Dungeon Lane”, nazywając go artystą, który niezmiennie ją inspiruje.

Z kolei McCartney wielokrotnie porównywał globalną popularność Swift do fenomenu Beatlemanii. Jak podkreślał, skala jej sukcesu przypomina to, czego doświadczali członkowie The Beatles w latach 60.

Artyści występowali już razem wcześniej. W 2015 roku wspólnie zagrali podczas imprezy z okazji 40-lecia programu Saturday Night Live, wykonując m.in. „I Saw Her Standing There” oraz „Shake It Off”.

Gwiazdy na ślubie Taylor Swift i Travisa Kelce’a

Ślub Taylor Swift i Travisa Kelce’a zgromadził wiele światowych gwiazd. Według doniesień medialnych oprócz Paula McCartneya wystąpiła również Stevie Nicks, a ceremonię miał poprowadzić Adam Sandler.

W ostatnich dniach uroczystość była szeroko komentowana w amerykańskich mediach. Pisano m.in. o przekazaniu przez nowożeńców 26 milionów dolarów na cele charytatywne oraz licznych znanych gościach obecnych podczas wydarzenia.

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