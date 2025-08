Paris Jackson rozstaje się z narzeczonym Justinem Longiem. Koniec zaręczyn i planów ślubnych

Koniec zaręczyn Paris Jackson i Justina Longa

Paris Jackson, córka legendarnego Michaela Jacksona, ogłosiła rozstanie ze swoim narzeczonym, Justinem Longiem. Para, która zaręczyła się w grudniu zeszłego roku, zdecydowała się zakończyć związek po kilku latach wspólnego życia. Informacja została potwierdzona przez artystkę na Instagramie, gdzie opublikowała poruszający post, przyznając, że przeżywa trudny czas.

Emocjonalny wpis Paris Jackson na Instagramie

Na Instagramie Paris Jackson podzieliła się swoimi emocjami po rozstaniu, pisząc o „łzach rozstania”. Zdjęcia udostępnione przez Daily Mail, pokazujące ją zapłakaną, spotkały się z dużym odzewem fanów. Post, który szybko zyskał popularność, ukazał, jak bardzo rozpad związku wpłynął na wokalistkę.

Od miłości do rozstania – krótka historia związku

Para zaręczyła się w grudniu, a Paris nie kryła wtedy szczęścia. „Nie mogłabym wymarzyć sobie nikogo bardziej idealnego” – pisała w usuniętym później poście. Wspominała o swoim partnerze jako o „huraganie emocji” i dziękowała mu za wspólne chwile. Zaledwie miesiące później wszystko się zmieniło – uczucia wygasły, a wspólna przyszłość została zawieszona.

Ślub zaplanowany z astrologiem jednak się nie odbędzie

W czerwcu Paris Jackson udzieliła wywiadu Access Hollywood, w którym opowiadała o przygotowaniach do ślubu. Mówiła, że suknia ślubna jest już szyta, miejsce ceremonii wybrane, a data została wyznaczona przez astrologa – co idealnie oddaje jej zamiłowanie do duchowości, astrologii i kryształów.

„Uwielbiam kryształy, astrologów i całą tę resztę” – powiedziała.

Justin Long u boku Paris na czerwonym dywanie

Jeszcze w czerwcu para pojawiła się razem na czerwonym dywanie podczas premiery filmu „Jedna łyżeczka czekolady” na festiwalu Tribeca. Wydawało się, że są wciąż blisko i silni jako para, jednak kulisy relacji mówiły co innego. Krótko po tym wydarzeniu zaczęły pojawiać się pierwsze spekulacje o kryzysie w związku.

Kim jest Paris Jackson?

Paris Jackson to nie tylko córka króla popu, Michaela Jacksona, ale również artystka – wokalistka, autorka tekstów i aktorka. Jej kariera muzyczna rozwija się dynamicznie – ostatnie miesiące spędziła w trasie koncertowej supportując Incubus i zdobywając uznanie zarówno wśród fanów, jak i krytyków.