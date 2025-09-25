Pamiętacie jeszcze Jeden Osiem L? Panowie właśnie wrócili z nowym singlem

Szukaj
Muzyczna refleksja nad współczesnym światem

2025.09.25

Jeden Osiem L z nowym singlem „Kalejdoskop” – muzyczna refleksja nad współczesnym światem

24 września odbyła się premiera najnowszego singla zespołu Jeden Osiem L pt. „Kalejdoskop”. To utwór, który zachęca słuchaczy do zatrzymania się, zwolnienia tempa i spojrzenia na życie z innej perspektywy. Artyści zwracają uwagę na presję codzienności, szybkie tempo życia i dominację mediów społecznościowych, które coraz częściej przesłaniają nam prawdziwy obraz rzeczywistości.

O czym opowiada „Kalejdoskop”?

Nowy singiel to swoista metafora współczesnych czasów. „Kalejdoskop” symbolizuje smartfony i cyfrowe obrazy, które często zastępują nam autentyczne doświadczenia i relacje. Zespół przypomina, że warto oderwać wzrok od ekranu, znaleźć czas na kontakt z naturą i czerpać radość z prostych chwil.

Za produkcję singla odpowiada Chris Toffson – producent muzyczny i członek Jeden Osiem L. Dzięki jego pracy utwór zyskał nowoczesne, przestrzenne brzmienie, które łączy klasyczne elementy stylu grupy z nową, świeżą energią.

Historia zespołu Jeden Osiem L

Zespół Jeden Osiem L powstał w 1998 roku w Płocku i szybko zdobył popularność dzięki unikalnemu podejściu do hip-hopu. Pierwszy album „Wideoteka” z 2003 roku przyniósł im ogromny sukces, a singiel „Jak zapomnieć” stał się ponadczasowym hitem.

Kolejne lata to następne płyty i przeboje, takie jak „Pytam Kiedy”, „Smak Zwycięstwa” czy „Kilka Chwil”, które dominowały na listach przebojów w polskich rozgłośniach radiowych. Albumy grupy wielokrotnie zdobywały status złotej płyty, a ich twórczość ewoluowała, wychodząc daleko poza ramy klasycznego hip-hopu.

Obecnie w skład zespołu wchodzą Łukasz (wokalista i autor tekstów) oraz Chris Toffson (producent i kompozytor). W ostatnich latach zespół regularnie wydaje nowe single, m.in. „Zanim wszystko stracę”, „Grawitacja”, „Zatrzymaj się”, „Serce ze Złota” czy „O miłości do wolności”.

„Kalejdoskop” – więcej niż muzyka

Najnowszy singiel Jeden Osiem L to nie tylko muzyczna propozycja, ale również zaproszenie do refleksji nad współczesnością. „Kalejdoskop” przypomina, że czasem warto się zatrzymać, złapać oddech i na nowo odkryć prostotę oraz autentyczność życia.

