OLiS: weteran rapowej sceny tuż za plecami polskiej gwiazdy pop

fot. P. Tarasewicz

Kiedy donGURALEsko wydaje nowy album, od lat debiutuje nim w czołówce Olisu (na pierwszej lub drugiej pozycji). Kiedy płytę wydaje sanah – jest pierwsza i tyle. Sprzedażowe starcie artystów było więc czymś, czemu przyglądaliśmy się z uwagą. Dziś wiemy już, że sanah wypadła w nim lepiej i to „Dwoje ludzieńków” otwiera bieżące wydanie listy, natomiast DGE ze swoim „ATLASEM” jest „zaledwie drugi”. Kto uplasował się za nimi? Zobaczcie czołówkę nowego wydania listy sprzedaży.

OLiS – sprzedaż w okresie 16-22 maja:

1. sanah – Dwoje ludzieńków

2. donGURALesko – ATLAS

3. Damiano David – FUNNY little FEARS

4. Sobel – Napisz, jak będziesz

5. Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT

6. Linkin Park – From Zero

7. Kaśka Sochacka – Ta druga

8. Żabson – HOLLYWOOD SMILE

9. JIN – Echo

10. majtis, Alien BSC, samunowak