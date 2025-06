OLiS: Sentino wysoko, Szpaku mocno w górę, ale lider mógł być jeden

fot. P. Tarasewicz

Z racji na Boże Ciało ZPAV opublikował nowe wydanie Olisu nieco później niż zwykle. Poniższa „topka” obejmuje sprzedaż w okresie 6-12 czerwca, więc szybki rzut oka na premiery z tego okresu sprawia, że bez trudu można było wytypować faworyta do zajęcia pierwszego miejsca. Zestawienie otwierają Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka, którzy EP-ką „tylko haj.” promują pierwszą edycję objazdowego festiwalu ZORZA.

Na drugiej pozycji uplasował się Szpaku ze swoim debiutanckim „Atypowym”, który doczekał się winylowego wydania. Na najniższym stopniu podium mamy „NAPISZ JAK BĘDZIESZ” Sobla.

W Top 10 tradycyjnie już Billie Eilish, sanah i Kaśka Sochacka z solową „Tą drugą”. W czołówce uplasował się także „King Sento 2” Sentino (debiut na siódmej pozycji).

OLiS – sprzedaż w okresie 6-12 czerwca:

1. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka – tylko haj. (ZORZA 2025)

2. Szpaku – Atypowy

3. Sobel – NAPISZ JAK BĘDZIESZ

4. Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT

5. sanah – Dwoje ludzieńków

6. Vader – Litany

7. Sentino, BNP – King Sento 2

8. ENHYPEN – DESIRE: UNLEASH

9. Kaśka Sochacka – Ta druga

10. Żabson – HOLLYWOOD SMILE

11. Otsochodzi – TTHE GRIND

12. Damiano David – FUNNY little FEARS

13. Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

14. Nirvana – Nevermind

15. Addison Rae – Addison

16. Billie Eilish – Happier Than Ever

17. Tate McRae – So Close To What

18. Alex Warren – You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1)

19. Volbeat – God Of Angels Trust

20. Oki – ERA47

21. Billie Eilish – WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

22. Dawid Podsiadło – Lata Dwudzieste

23. Tyler, The Creator – IGOR

24. Dawid Podsiadło – Małomiasteczkowy

25. Myslovitz – Miłość w czasach popkultury

26. Linkin Park – From Zero

27. Katatonia – Nightmares as Extensions of the Waking State

28. Lady Gaga – MAYHEM

29. Mata – 100 dni do matury

30. Arctic Monkeys – AM

31. Charli XCX – BRAT

32. Pink Floyd – Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII

33. Kaz Bałagane – A nie mówiłem?

34. Paluch, Chris Carson – PCC 2.5

35. bambi – TRAP OR DIE

36. Taco Hemingway – Trójkąt warszawski

37. Hubert. – kolorowe domy

38. Billie Eilish – don’t smile at me

39. Sobel – Pułapka Na Motyle

40. Chivas – nauczyłem się przeklinać

41. Fukaj, charlie moncler – INTERLUDIUM

42. Bedoes 2115, Lanek – Opowieści z Doliny Smoków

43. Kaśka Sochacka – Ciche dni

44. Chivas – młody say10

45. Oskar Cyms – Szkic i kontury

46. Opał, Gibbs – Połączenia 2

47. Chivas – Deathcore

48. Lady Pank – Lady Pank

49. Mata – Młody Matczak

50. TACONAFIDE – Soma 0,5 mg