Noel Gallagher ujawnia swój gitarowy setup na trasę Oasis Live ’25

Noel Gallagher, współzałożyciel i gitarzysta legendarnego zespołu Oasis, zaprezentował swój pełny gitarowy rig używany podczas wielkiego powrotu grupy na trasie Oasis Live ’25. Artysta udostępnił zdjęcie pedalboardu w mediach społecznościowych, żartobliwie komentując: „Gdyby kogokolwiek to interesowało…”.

Profesjonalny pedalboard Noela Gallaghera – co się na nim znajduje?

Pedalboard Gallaghera to połączenie klasyki i nowoczesności. Najciekawszym elementem jest rzadki i pożądany przez kolekcjonerów SIB Echodrive – analogowy delay z lampowym preampem, znany z ciepłego, przestrzennego brzmienia. Wśród pozostałych efektów znajdują się m.in.:

Boss RV-3 Digital Reverb/Delay

Keeley Compressor

Dunlop Cry Baby Mini Wah

Trzy pedały ZVEX Lo‑Fi Loop Junky, oznaczone nazwami utworów: Rock ’n’ Roll Star, Champagne Supernova i D’You Know What I Mean?

Dodatkowo rig zawiera także efekty Strymon TimeLine, Pete Cornish Soft Sustain 2, Kingsley Page Tube Boost oraz Empress Echo System. Każdy z nich wspiera brzmienie ikonicznych utworów Oasis podczas koncertów na żywo.

Gitary i wzmacniacze – klasyka rockowego stylu

Na scenie Noel Gallagher sięga po swoje ulubione modele gitar:

Gibson ES-355 TDSV – wykorzystywana przy utworach takich jak Wonderwall, Morning Glory, Don’t Look Back in Anger

Gibson Les Paul Standard z przetwornikami P‑90 – charakterystyczne brzmienie używane m.in. w Cigarettes & Alcohol i Bring It On Down

Wzmacniacze również reprezentują najwyższą półkę – Hiwatt Custom 50 combo oraz Marshall JTM45 combo zapewniają charakterystyczny, brytyjski ton, który od lat definiuje styl Oasis.

Rig dopasowany do setlisty – precyzja i doświadczenie

To, co wyróżnia rig Noela Gallaghera, to świadoma konstrukcja pedalboardu, z przypisanymi pętlami do konkretnych utworów. Dzięki temu każdy numer na trasie Oasis Live ’25 brzmi niemal identycznie jak na płytach, co doceniają zarówno fani, jak i realizatorzy dźwięku.