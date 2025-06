Nietypowa sytuacja na Olisie

fot. P. Tarasewicz

Jak co czwartek ZPAV opublikował nowe zestawienie sprzedaży. Spodziewaliśmy się awansu Palucha i Chrisa Carsona, którzy ze swoim „PCC 2.5” zadebiutowali na dziewiątej pozycji listy. Paluch wytłumaczył nieco rozczarowującą pozycję tym, że nie zgłosił sprzedaży fizycznego wydania, stąd ZPAV uwzględnił jedynie digital.

Artysta zrobił to teraz, dzięki czemu „PCC 2.5” awansowało z dziewiątej pozycji na szóstą. Na najwyższych pozycjach znalazły się dwa wydawnictwa Huberta. – „Kolorowe domy” i „Dzieci śmieci”. Na najniższym stopniu podium mamy „NAPISZ JAK BĘDZIESZ” Sobla. Tym samym pierwszy w historii polski oddział Def Jamu w całości opanował podium.

OLiS – sprzedaż w okresie – 30 maja – 5 czerwca – Top 10

1. Hubert. – kolorowe domy

2. Hubert. – dzieci śmieci

3. Sobel – NAPISZ JAK BĘDZIESZ

4. Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT

5. sanah – Dwoje ludzieńków

6. Paluch, Chris Carson – PCC 2.5

7. Miley Cyrus – Something Beautiful

8. Oliver Olson, DOPEHOUSE – To i tak nic nie zmieni

9. Damiano David – FUNNY little FEARS

10. Żabson – HOLLYWOOD SMILE