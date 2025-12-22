CGM

Nie żyje Chris Rea. Autor „Road To Hell” miał 74 lata

Informację o śmierci artysty przekazała BBC

2025.12.22

Legendarny brytyjski muzyk i wokalista Chris Rea zmarł w wieku 74 lat. Informację o śmierci artysty przekazała BBC, powołując się na oświadczenie rzecznika rodziny. Autor świątecznego klasyka „Driving Home for Christmas” odszedł w szpitalu po krótkiej chorobie, otoczony bliskimi.

Rzecznik przekazał w oficjalnym komunikacie:

„Z ogromnym smutkiem ogłaszamy śmierć naszego ukochanego Chrisa. Zmarł spokojnie w szpitalu po krótkiej chorobie, otoczony bliskimi.”

Chris Rea był jednym z najbardziej charakterystycznych głosów brytyjskiej sceny muzycznej. Przez ponad pięć dekad kariery nagrał aż 25 solowych albumów, a jego utwory były grane na całym świecie.

Twórczość i kariera Chrisa Rei

Największą popularność przyniósł mu ponadczasowy przebój „Driving Home for Christmas”, który co roku wraca na listy przebojów na całym świecie. Do klasyków artysty należą również m.in.:

  • „The Road to Hell”

  • „On the Beach”

  • „Fool (If You Think It’s Over)”

Jego twórczość charakteryzowało połączenie rocka, bluesa i popu, które dało mu miliony fanów.

Życie prywatne i walka o zdrowie

Chris Rea był mężem Joan Lesley. Para miała dwie córki – Josephine i Julię. Muzyk od wielu lat zmagał się z problemami zdrowotnymi. W 2000 roku zdiagnozowano u niego raka trzustki, po czym przeszedł poważną operację usunięcia trzustki, dwunastnicy i pęcherzyka żółciowego. Wcześniej cierpiał na wrzody żołądka i zapalenie otrzewnej. W 2016 roku doznał udaru mózgu, a rok później, podczas koncertu w Oxfordzie, zasłabł na scenie. Zdarzenie spowodowało odwołanie reszty trasy.

