Nie wszyscy witają Dawidziora z otwartymi ramionami

fot. Instagram / @kacperhta

Kilka dni temu informowaliśmy, że Dawidzior po niemal dziewięciu opuścił zakład karny. Na wolności witali go m.in. Kacper HTA i Bonus RPK.

Nie wszyscy cieszą się jednak z wyjścia Dawidziora i jego bardzo prawdopodobnego powrotu na scenę. W mediach społecznościowych nie brakuje agresywnych komentarzy pod adresem członka Hipotonii..

„Kobiety chowajcie torebki. Krzywdziciel wyszedł”, „Ale ściek”, „Może lepiej zamiast witać, to spytać się, czy resocjalizacja przebiegła pomyślnie, bo nie siedział za kradzież bułek z kremem”, „Przypominam, że odsiadywał wyrok za napad z bronią w ręku. Okradał też staruszki i dokonywał napaści podając się za policjanta. To tak dla przypomnienia, kogo tak naprawdę chcecie romantyzować”, „Ekipa z napadami. Sorry, z zasadami” – czytamy pod ostatnimi postami Kacpra HTA na Instagramie.

Co na to sam Kacper? Raper zwrócił się do krytyków, przypominając im, że Dawidzior odsiedział wyrok i apelując, by nie skreślali go, ale by uwierzyli, że po odbyciu wyroku twórca mógł się zmienić.

Kacper do krytyków Dawidziora

– Długo milczałem i nie reagowałem, bo o to prosił mnie Dawidzior, kiedy go nie było. Ale pora, żeby ustosunkować się po części do wszystkiego.

Po pierwsze – Dawid odpokutował swoje grzechy, spędzając 9 lat w więzieniu. Skoro zgodnie każdy domaga się w życiu sprawiedliwości, a sąd po coś jest, to człowiek z dniem wyjściem jest wolny i ma szansę na zmianę.

Po drugie – wiecznie powtarzają się w komentarzach pomówienia odnośnie okradania babci – co jest najzwyczajniej pisząc kłamstwem, które powielacie na podstawie filmiku Grande. O tym opowie Wam główny zainteresowany, jak tylko nacieszy się pierwszymi chwilami z rodziną.

Po trzecie – ja jestem i byłem jego przyjacielem, nie odwróciłem się przez dziewięć lat i teraz też nie mam zamiaru, bo tak robią przyjaciele.

Po czwarte – nikt z nas nie gloryfikuje bandziorki, bo to droga w jedno miejsce. Pora udowodnić dzieciakom i fanom, że można dojść do fajnych rzeczy, pracując nad sobą i poświęcając się muzyce i rodzinie.

Pomyślcie nad tym, zanim skreślicie gościa, który za błędy już odpowiedział – napisał w instagramowym poście Kacper.