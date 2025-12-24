CGM

Możemy zaczynać święta. Malik opublikował zdjęcie z bigosem

Raper kultywuje coroczną tradycję

2025.12.24

opublikował:

Możemy zaczynać święta. Malik opublikował zdjęcie z bigosem

Wigilia 2025 – Malik Montana znów miesza bigos

Święta Bożego Narodzenia to czas tradycji, a Malik Montana postanowił w tym roku ponownie zapozować z garem bigosu. . Raper co roku dzieli się z fanami tą tradycją Wigilijną.

Tradycja w nietypowym wydaniu

Malik Montana postanowił połączyć świąteczny klimat z humorem. W tym roku na swoim zdjęciu ubrany był w strój nawiązujący do postaci Grincha. Choć Grinch kojarzy się z niechęcią do świąt, raper złożył życzenia świąteczne wszystkich, którzy je obchodzą.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez Malik Montana (@donmalikmontana)

