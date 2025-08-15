Szukaj
MODELKI i Smolasty prezentują wspólny singiel „A CAPPELLA"

Letni hymn młodości i miłości

2025.08.15

opublikował:

MODELKI i Smolasty prezentują wspólny singiel „A CAPPELLA”

Letni hymn młodości i miłości

Duet MODELKI i Smolasty połączył siły w nowym utworze „A CAPPELLA”, który już od pierwszych dźwięków urzeka lekkością i subtelnym brzmieniem. Delikatny wokal Modelek w połączeniu z charakterystycznym stylem Smolastego tworzy melodię, która łatwo wpada w ucho i zostaje w pamięci na długo.

Inspiracja i przesłanie utworu

Jak zdradziła Zuza z zespołu MODELKI:

„Chcieliśmy zrobić numer, który będzie hymnem młodości i życia na przekór przeciwnościom. To piosenka dla grupy przyjaciół i dla zakochanych, którzy chcą, by ich wspólna melodia trwała jak najdłużej. To także wyraz naszej miłości do muzyki i tego, jak potrafi ona zatrzymywać najlepsze chwile.”

Teledysk z Sycylii – klimat lata przez cały rok

Klip do utworu został nakręcony na słonecznej Sycylii, w malowniczej Taorminie. Połączenie tanecznej energii i zapierających dech w piersiach widoków wyspy sprawia, że teledysk staje się idealnym tłem dla beztroskich chwil.

 

