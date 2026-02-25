CGM

Miuosh żegna się ze sceną: „Rapować już nie będę”

Miuosh nie rezygnuje całkowicie z tworzenia muzyki

2026.02.25

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Miuosh w rozmowie z Plejadą ogłosił, że kończy koncertowanie i zamyka pewien rozdział swojej kariery muzycznej. Raper podkreśla, że choć nie będzie już stawał na scenie z mikrofonem w ręku, wciąż pozostaje aktywny w branży muzycznej.

„Nie mam zamiaru stawać na froncie na środku sceny z mikrofonem i wypluwać z siebie tych rzeczy” – zaznacza artysta.

Ostatnie koncerty Miuosha

Artysta zapowiedział, że tegoroczny koncert na Arenie Katowice 20 czerwca będzie wyjątkowy i historyczny. Podczas wydarzenia Miuosh wykona swoje pierwsze i drugie tomy współczesnych utworów po raz ostatni.

„Z niesamowitą oprawą, z energią i w niesamowitym miejscu, w którym jeszcze nigdy nie było żadnego koncertu, więc to historyczne wydarzenie. Potem na jesień będę się żegnać trochę chyba z moją rapową bezpośrednią solowo-wykonawczą drogą” – dodaje Miuosh.

Koncerty te będą okazją dla fanów, aby pożegnać się z jednym z najbardziej cenionych artystów na polskiej scenie hip-hopowej.

Powód zakończenia koncertowania

Miuosh tłumaczy swoją decyzję brakiem emocji potrzebnych do autentycznego wykonywania utworów:

„Szczerze? Ja nie mam już w sobie emocji, które pozwalałyby mi w odpowiedni sposób tworzyć utwory. Jest u mnie za spokojnie, za dobrze w życiu, żeby o tym pisać. A nawet jeśli bym o tym pisał, to i tak musiałbym grać czasem te stare utwory. Jak stoję na scenie i ten stary utwór ma ze mnie wylecieć, to ja muszę trochę poczuć to, co wtedy czułem, jak go pisałem, żeby to było autentyczne dla odbiorcy, bo w rapie o to chodzi.”

Artysta podkreśla, że rap zawsze traktował jako przekazywanie konkretnych emocji, a nie tylko wykonywanie utworu.

Plany Miuosha na przyszłość

Miuosh nie rezygnuje całkowicie z tworzenia muzyki. Planuje wydać kilka mini-albumów i zakończyć karierę koncertową w sposób symboliczny:

„Mam parę rzeczy jeszcze do napisania. Chciałbym to napisać, zawrzeć to w jakichś takich trzech mini-albumach miesiąc po miesiącu. Podziękować wszystkim potem jakąś mini-trasą albo ostatnim koncertem. Zobaczymy.”

Artysta pozostaje aktywny w branży muzycznej, a jego przyszłe projekty mogą pokazać nowe oblicze twórczości poza sceną.

