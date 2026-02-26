CGM

Miuosh o koncercie Dody na Narodowym: „Widzę 100 tys. osób na koncercie Dawida i sanah, ale nie wiem, czy widzę je na koncercie Dody”

"We mnie też nikt nie wierzył sześć lat temu, a zagrałem na Stadionie Śląskim"

2026.02.26

opublikował:

Miuosh o koncercie Dody na Narodowym: „Widzę 100 tys. osób na koncercie Dawida i sanah, ale nie wiem, czy widzę je na koncercie Dody”

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Doda planuje wyjątkowy koncert na PGE Narodowy w Warszawie, dołączając do wąskiego grona polskich artystów, którzy podjęli się takiego wyzwania. Wydarzenie zostało ogłoszone w dniu jej 42. urodzin, co nadaje mu dodatkowy, symboliczny wymiar. Stadion pomieści nawet 80 tysięcy widzów, a sama wokalistka podkreśla, że traktuje występ jako spełnienie marzeń — zarówno swoich, jak i publiczności, która od lat towarzyszy jej w karierze.

Miuosh o wyzwaniu Dody

W rozmowie z Plejadą, Miuosh przyznał, że choć sam nie ocenia chętnie innych artystów, ma wątpliwości co do komercyjnego sukcesu wydarzenia.

„Kurczę, chyba nie mi to oceniać, bo szczerze powiedziawszy, trochę od tego stronię. Nie jestem w stanie określić, czy publiczność pani Rabczewskiej potrafi zainwestować takie pieniądze w jej muzykę” — mówił raper.

Miuosh podkreślił, że tylko nieliczni artyści w Polsce mogą realnie wypełnić PGE Narodowy.

„Dawid Podsiadło jest zjawiskiem totalnym. To coś ponad wszystko. Sanah jest zaraz po nim. Nikt z muzyków nie może się z nimi ścigać w tym kraju. Doda? Nie wiem.”

Raper dodał jednak, że doświadczenie pokazuje, że wszystko jest możliwe, jeśli ma się plan i pomysł na show.

„We mnie też nikt nie wierzył sześć lat temu, a zagrałem na Stadionie Śląskim Scenozstąpienie i udało się. W tym roku gramy Arenę Katowice z pieśniami współczesnymi. No i da się. Tylko trzeba mierzyć siły na zamiary. Ona na pewno ma pomysł na show, bo kocha show. Widzę 100 tys. osób na koncercie Dawida Podsiadły i 100 tys. osób na koncercie Sanah, ale nie wiem, czy widzę je na koncercie Dody.”

Koncert Dody – jedno z największych wydarzeń w karierze

Zapowiadany koncert to dla Dody nie tylko muzyczne wyzwanie, ale też spełnienie długoletniego marzenia. Fani czekają z niecierpliwością na sprzedaż biletów i możliwość zobaczenia wokalistki w spektakularnym show na największym stadionie w Polsce.

Tagi


Popularne newsy

Miuosh żegna się ze sceną: „Rapować już nie będę”
NEWS

Miuosh żegna się ze sceną: „Rapować już nie będę”

Dawid Podsiadło ze smutnym wyznaniem podczas Bestsellerów Empiku, które szybko zdementował
NEWS

Dawid Podsiadło ze smutnym wyznaniem podczas Bestsellerów Empiku, które szybko zdementował

Bestsellery Empiku 2025: Dawid Podsiadło triumfuje, Pezet zwycięzcą w kategorii rapowej
NEWS

Bestsellery Empiku 2025: Dawid Podsiadło triumfuje, Pezet zwycięzcą w kategorii rapowej

Doda nominowana do Biologicznej Bzdury Roku 2025
NEWS

Doda nominowana do Biologicznej Bzdury Roku 2025

Britney Spears szaleje w jadalni w nowym, odważnym wideo
NEWS

Britney Spears szaleje w jadalni w nowym, odważnym wideo

Roksana Węgiel jurorką preselekcji do Eurowizji 2026. Ale nie w Polsce
NEWS

Roksana Węgiel jurorką preselekcji do Eurowizji 2026. Ale nie w Polsce

Sentino zagra na PGE Narodowym. Obok niego wystąpi Maryla Rodowicz, Golec uOrkiestra i Roxie
NEWS

Sentino zagra na PGE Narodowym. Obok niego wystąpi Maryla Rodowicz, Golec uOrkiestra i Roxie

Polecane

CGM
Marcin Maciejczak wystąpi w Twoja Twarz Brzmi Znajomo

Marcin Maciejczak wystąpi w Twoja Twarz Brzmi Znajomo

Marcin Maciejczak nie zwalnia tempa

4 godziny temu

CGM
MAMY TO! PROGRAM MUZYCZNY NEXT FEST 2026 

MAMY TO! PROGRAM MUZYCZNY NEXT FEST 2026 

Mezo i Kasia Wilk wracają razem na scenę, by przypomnieć kultowe hity

4 godziny temu

CGM
Męskie Granie oddaje hołd legendzie – „Byłeś serca biciem” Tribute to Andrzej Zaucha

Męskie Granie oddaje hołd legendzie – „Byłeś serca biciem” Tribu ...

Hołd dla wyjątkowego talentu

5 godzin temu

CGM
Danny Brown w marcu w Stodole

Danny Brown w marcu w Stodole

Danny Brown pokazuje, że w hip-hopie można tworzyć na własnych zasadach

5 godzin temu

CGM
Britney Spears szaleje w jadalni w nowym, odważnym wideo

Britney Spears szaleje w jadalni w nowym, odważnym wideo

Piosenkarka wykonuje odważne ruchy przy stole, a niektóre ujęcia odsłaniają jej biust...

5 godzin temu

CGM
Nie żyje Oliver „Power” Grant. Współtwórca Wu-Tang Clan miał 52 lata

Nie żyje Oliver „Power” Grant. Współtwórca Wu-Tang Clan miał 52 lata

Grant był siłą napędową jednego z najważniejszych ruchów w historii hip-hopu.

6 godzin temu